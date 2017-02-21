Сретенский бал православной молодёжи посвятили творчеству Айвазовского

В Екатеринбургской епархии 19 февраля состоялся Сретенский бал православной молодёжи. Бал прошёл в заключительный день Сретенского фестиваля в конференц-зале, который на один день превратился в парадный зал. Гостями стали порядка 200 человек, юноши и девушки из приходских клубов, студенты учебных заведений, они приехали не только из Екатеринбурга, но также из городов Свердловской и Челябинской областей.

- Сретенский бал православной молодёжи – традиционное событие фестиваля, который проходил по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, - пояснил председатель Молодёжного отдела Екатеринбургской епархии протоиерей Александр Сандырев. - Этот бал всегда значим для молодёжи, ведь это не просто возрождение культуры русских танцевальных собраний, но и новые встречи. Не поверите, но на одном из балов у нас встретились юноша и девушка, которые жили... в одном подъезде, но не общались. Благодаря Сретенскому балу они познакомились, поженились, теперь растят двух малышей. Живое общение сегодня очень актуально для молодёжи, которая зачастую пропадает в соцсетях, в виртуальном пространстве. Сретенский бал даёт возможность возродить традиции былых времён.

Одно из обязательных условий для присутствия на балу — дресс-код: для барышень - длинные вечерние платья, элегантные причёски, а для кавалеров - исторические фраки, парадные мундиры или современный классический костюм.

Участники бала готовились к нему 1,5 месяца, занимались на мастер-классах по этикету, учились тому, как нужно вести себя на фуршете, брали уроки танцев и разучивали па де грас, фигурный и испанский вальсы, польку, бранли. Один из номеров, который они представили в день торжества, называется «Вальс Акварель», и вот почему...

- Бал был посвящён 200-летию художника Ивана Айвазовского. Он широко известен как художник-маринист, на многих его полотнах изображены море, морские пейзажи. Соответственно мы в этот день украсили зал, вдоль стен разместили картины, посвящённые морской теме. И представили театральную постановку о путешествии моряков, сценки по мотивам полотен Айвазовского, - рассказал организатор Александр Сафрыгин. - Бал — мероприятие светское, торжественное, он оставляет впечатление светлого праздника. Воссоздавая атмосферу XIX века, мы используем возможность напомнить современной молодёжи о культуре поведения и о семейных ценностях.

А на балу пары кружили в танцах с морскими названиями: контрдансы «Буря», «Гребите дружно, моряки», «Корабельный повар» и другие.

Фото: организаторы