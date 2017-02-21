В Екатеринбурге на улице Бабушкина водитель иномарки сбила женщину с коляской

В Екатеринбурге вчера, 20 февраля, вечером водитель Skoda Octavia при повороте налево сбила женщину с коляской. Маму с четырёхмесячным ребёнком доставили в Областную детскую больницу №1 и отпустили домой с просьбой наблюдаться у невролога, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Водитель Skoda Octavia двигалась по улице Корепина со стороны дома №2 Б в направлении улицы Бабушкина.

- При повороте налево на перекрёстке на зелёный цвет светофора водитель допустила наезд на пешехода с коляской, переходящего проезжую часть слева направо по ходу движения ТС. В результате ДТП женщина-пешеход упала на дорогу, детская коляска опрокинулась. Благодаря коляске и зимней одежде, ребенок не получил травм, рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Как пояснила водитель, в момент ДТП обзор ей загородила автомобильная стойка. Однако, по мнению госавтоинспекторов, она, вероятно, во время совершения манёвра отвлеклась и не убедилась в безопасности проезда.

Добавим, на Среднем Урале с начала года увеличилось количество ДТП с участием несовершеннолетних на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только за январь 2017 года в Екатеринбурге в ДТП погибли пять пешеходов.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу