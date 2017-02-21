Областная газета
Культура 21 февраля 2017, 08:05

Екатеринбуржцы увидят Урал 1930-х годов в рамках виртуального музейного проекта

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) сегодня, 21 февраля, в 15:00 пройдёт презентация виртуального проекта «Гиганты Урала».Реконструкция выставки 1931 года». Посетители увидят Урал в первые годы индустриализации глазами советских художников, сообщили в пресс-службе музея.

Виртуальный проект связан с исследованием выставки «Гиганты Урала» 1931 года. Произведения живописи и графики для неё создавала бригада Ассоциации художников революции: Евгений Львов, Фёдор Модоров, Василий Хвостенко, Ярослав Титов, Дмитрий Топорков и Валентин Желоховцев. Они побывали в крупнейших центрах промышленного Урала, итогом культпохода стала выставка, прошедшая осенью 1931 года в Москве, а позднее в Свердловске.  

- Выставка «Гиганты Урала» целиком посвящалась обширному региону и его промышленности. Идея виртуального проекта – представить реконструкцию экспозиции 1931 года, объединив документальные свидетельства ушедшей эпохи и результаты современного исследования, оценив историческое и культурное значение практики уральских «культпоходов». Многие из собранных произведений редко экспонируются на выставках, некоторые предметы никогда не публиковались и остаются малоизвестными широкой аудитории, - рассказали в пресс-службе музея.

Для реконструкции выставки «Гиганты Урала» собрана галерея репродукций с подробными аннотациями к произведениям, хранящимся сегодня в коллекциях Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Магнитогорской картинной галереи, Пермской Государственной художественной галереи, Челябинского Государственного музея изобразительных искусств. 

Проект «Гиганты Урала». Реконструкция выставки 1931 года» доступен для пользователей сети (гигантыурала.рф). 

Фото: Екатеринбургский музей изобразительных искусств

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