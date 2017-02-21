Областная газета
Общество 21 февраля 2017, 09:00

Шесть новых машин загорелись в автосалоне "Lexus-Екатеринбург" на Металлургов

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В Екатеринбурге в ночь на 21 февраля загорелся автосалон "Lexus-Екатеринбург" на Металлургов. На площади 18 квадратных метров сгорел автомобиль Lexus, повреждены кузова двух машин Lexus RX-350 и кузова трёх Lexus LX-450D, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

- Сообщение о возгорании на улице Металлургов поступило в 2:52. В тушении пожара участвовали 11 огнеборцев на двух спецмашинах. В 3:12 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились к 4:53, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

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