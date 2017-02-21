Областная газета
Экономика 21 февраля 2017, 10:49

Денежные доходы свердловчан за 2016 год увеличились лишь на 0,9%

 За 2016-й год, по сравнению с 2015-м, денежные доходы населения Свердловской области увеличились на 0,9%, расходы сократились на 1,3%, сообщили в Свердловскстате.

Объём денежных доходов населения Свердловской области за прошлый год, по предварительным данным, достиг 1825,8 млрд рублей, денежных расходов населения – в размере 1839,6 млрд рублей. При этом жители региона потратили на покупку товаров и оплату услуг 1468,8 млрд рублей, это на 2,8% больше, чем в предыдущем году.

По подсчётам Свердловскстата, денежные доходы (в среднем на душу населения в месяц) за 2016 год достигли 35138,4 рубля, что выше на 0,9% в сравнении с 2015-м.

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