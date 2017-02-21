Леопард стал талисманом III зимних Всемирных военных игр в Сочи

Вчера, 20 февраля, на пресс-конференции в Москве презентовали официальную форму российской сборной, медали и талисманы III зимних Всемирных военных игр в Сочи. Леопард, символизирующий скорость атаки, стремительность и силу, выбран спортивным талисманом, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Талисман сочинской Олимпиады 2014 года стал талисманом и III зимних Всемирных военных игр 2017 года. Камуфляж леопарда можно сравнить с военным, зверь изображён на логотипе турнира - пятиконечой звезде. Изготовлены 44 комплекта наград, вес каждой — 333 грамма, диаметр — 80 мм.

- В основе оформления экипировки российской сборной использованы яркие цвета российского флага, на форме также изображена пятиконечная звезда - символ высоких стремлений и идеалов. В комплект входят: флисовая куртка, термобельё, бейсболка, рюкзак, спортивная сумка. Каждый член сборной обеспечен повседневной формой и торжественной — для церемоний открытия и закрытия Игр. Волонтёры и судьи получат самую тёплую форму для работы, - цитирует пресс-служба Министерства обороны РФ слова послов Игр, презентующих форму в Москве.

Добавим, в минувшую субботу, 18 февраля, в Екатеринбурге прошла эстафета огня III зимних Всемирных военных игр.

Напомним, III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. В этом году участие примут более тысячи спортсменов из 25 стран мира. Они разыграют 44 комплекта медалей в следующих дисциплинах: биатлон (включая патрульную гонку), горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание в помещении, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек.

Фото: официальная группа III зимних Всемирных военных игр в социальных сетях