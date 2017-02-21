У екатеринбуржца за долги забрали автомобиль

У екатеринбуржца за долги перед банком в 300 тыс. рублей судебные приставы забрали залоговый автомобиль LADA Kalina, рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Тридцатилетний Айдар Ф. при оформлении кредита оставил банку в залог свой отечественный автомобиль LADA Kalina, но не выплатил установленную сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Судебные приставы обнаружили авто во дворе у дома должника.

Приставы-исполнители Железнодорожного районного отдела Екатеринбурга, прибывшие на стоянку для составления акта описи и ареста, застали должника врасплох, когда тот как раз заводил машину с автозапуска и собирался скрыться с места исполнительных действий. Дорогу ему перегородили, чтобы заблокировать пути отъезда и избежать сокрытия имущества, подлежащего аресту. Машина была погружена на эвакуатор. Мужчине пришлось повиноваться законным требованиям должностных лиц, сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Автомобиль направлен на ответственное хранение представителю взыскателя и перемёщен на стоянку спецорганизации по хранению арестованного имущества.

Фото: УФССП России по Свердловской области.