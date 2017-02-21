Областная газета
Экономика 21 февраля 2017, 12:01

На Среднем Урале чешская компания организует производство изоляционных материалов

В 2016 году экспорт Свердловской области в Чехию вырос в 2,5 раза и составил 177 млн. долларов США. Об этом сообщает областной департамент информполитики. 

По итогам успешного сотрудничества Среднего Урала с чешской компанией «Лабара-Рус», её директор Радим Новак сообщили о том, что в конце марта 2017 года компания начнёт выпуск высокотехнологичных изоляционных материалов. Производственная площадка будет также использована для привлечения других чешских организаций. Среди предполагаемой специализации названы производство крафтовых пивоварен, энергетика, экология и сельское хозяйство.

- Свердловская область по итогам года является несомненным лидером в УрФО по сотрудничеству с Чехией, а округ лидирует в РФ. На планируемой нашим Министерством иностранных дел в марте текущего года встрече, которая будет посвящена обмену опытом работы на российском рынке, свердловско-чешские проекты будут представлены в качестве успешных примеров грамотного взаимодействия власти и бизнеса, - отметил консул чешской дипмиссии в Екатеринбурге Лубош Лаштувка. 

Добавим, от общего экспорта Уральского федерального округа в Чехию 90% приходится на поставки предприятий Среднего Урала. Импорт в 2016 году увеличился на 14% и превысил сумму в 74 млн. долларов США.

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