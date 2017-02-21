Свердловчанин Валентин Лаппо награждён медалью «За верность Отчизне»

В канун Дня защитника Отечества видный деятель региона Валентин Лаппо, председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике, награжден медалью «За верность Отчизне», рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области.

Этой наградой его отметили в правлении Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане за многолетнюю помощь и содействие деятельности общественных организаций, объединяющих воинов-интернационалистов.

Награждение прошло в КДЦ «Дружба» во время праздничного приема ветеранов, воинов-интернационалистов, защитников Отечества.

По страницам биографии: Валентин Лаппо - уроженец Свердловской области, по специальности - инженер-строитель, выпускник Уральского политехнического института, специализация - «Промышленное и гражданское строительство». В 1975-1977 годы отслужил в рядах Советской Армии мастером-военным строителем на «Байконуре». Работал в сфере строительства, затем первым замом главы администрации Ленинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи. С 2002 по 2016 годы возглавлял администрацию Железнодорожного района. С сентября 2016 года - председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательного Собрания Свердловской области, депутат заксо.

Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», Почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом», значком «Строитель Байконура», а также другими ведомственными наградами.