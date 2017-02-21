Губернатор Евгений Куйвашев подарил многодетной семье из Берёзовского микроавтобус

Многодетная семья Афанасьевых из Берёзовского в подарок от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева получила микроавтобус ГАЗель. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, сейчас семья, в которой воспитывается семеро детей, активно осваивает новый транспорт.

Как сообщается, ещё в декабре мать семейства, Анна Афанасьева, лично обратилась к губернатору за помощью, придя на личный приём: она вместе с мужем Романом воспитывает семерых детей - двух дочерей и пятерых сыновей - и им очень нужен вместительный транспорт. Евнгений Куйвашев тогда пригласил Афанасьевых на ёлку в резиденцию и пообещал, что автобус будет.

- Мы очень признательны губернатору за этот подарок, - рассказала Анна Афанасьева. - Очень долго хотели иметь большую машину, куда бы мы всей семьей могли поместиться.

По словам супругов, вместительность машины позволит им теперь сделать комфортными любые выезды, в том числе и поездку на море в Краснодарский край - там уже летом один из сыновей, Александр Афанасьев, примет участие в главном этапе конкурса "Берега надежды".

Фото: департамент информполитики Свердловской области