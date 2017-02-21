ВЦИОМ: 64% россиян хотят видеть родственников в рядах военнослужащих

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 64% россиян хотят видеть своих близких родственников - мужчин в рядах военнослужащих. Обратного мнения придерживаются 25% граждан.

В преддверии Дня защитника Отечества, отмечаемого 23 февраля, специалисты изучили восприятие россиянами Вооружённых сил России. Опрос среди 1600 человек проходил в октябре 2016 года в 130 населённых пунктах, в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России.

В общественном сознании образ Вооружённых сил страны связан с положительными эмоциями: уважением (46%), гордостью (39%), а также надеждой (26%) и доверием (24%). Доли негативных ответов невелики - недоверие и разочарование по 4%.

Большинство россиян считают, что офицеры являются защитниками интересов государства - 4,3 балла по 5-балльной шкале (1 - качество не присуще, 5 - присуще в полном объёме), мужественными людьми - 4,3, ответственными гражданами - 4,3.

Также их воспринимают как профессионалов (4,2), готовых рисковать своей жизнью при исполнении обязанностей (4,2), защищать интересы простых людей (4,1). Наименее типичной чертой офицера (из числа предложенных в списке) стала личная скромность (3,7).

- Опыт участия российской армии в вооружённых конфликтах в 2014-2017 годах позитивно оценён обществом на рациональном и эмоциональном уровнях. Особенно важно, что актуализация военных угроз не привела к оттоку желающих служить Родине, наоборот, мы зафиксировали исторический максимум доли тех, кто хотел бы видеть своих родных и близких в рядах ВС России, - прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.