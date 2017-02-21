Регистрационные подразделения ГИБДД не будут работать в День защитника Отечества

Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Свердловской области не будут принимать граждан в День защитника Отечества, 23 февраля, а далее будут работать по обычному распорядку. Как сообщили в ОблГАИ, уже в пятницу, 24 февраля, приём посетителей будет возобновлён.

- С 24 февраля и в последующие дни работа осуществляется в соответствии с графиком работы подразделения, - говорится в сообщении свердловского УГИБДД.

Отметим, регистрационно-экзаменационные отделы, расположенные на улицах Чкалова и III Интернационала в Екатеринбурге, будут работать 24 и 25 февраля. 26 и 27 февраля в данных подразделениях выходные - приём вестись не будет. В подразделении, расположенном по адресу Водительский проезд, 20, приём ведётся во все дни кроме 23 февраля.