На территории завода "ВИЗ-Сталь" сотрудник фирмы-арендатора всадил себе нож в шею

Во вторник, 21 февраля, в Екатеринбурге на территории завода ВИЗ-Сталь произошёл инцидент, связанный с ножевым ранением сотрудника компании-арендатора. Из сообщения пресс-службы "ВИЗ-Стали", следует, что один из сотрудников ООО "Экватор" нанёс себе резаную рану шеи.

-В 01:40 часов в дежурную часть ЧОП «ВИЗ-Сталь» обратился работник фирмы-арендатора ООО «Экватор», который сообщил, что его коллега по работе нанес себе резаную рану шеи, сообщили в пресс-службе предприятия. -Информация о случившемся была доведена до руководства ООО «Экватор» и сотрудников полиции. Для оказания медицинской помощи пострадавшему была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Пострадавший самостоятельно прибыл на проходную завода ОАО «ВИЗ».

В городской полиции уже подтвердили факт ЧП.

- Утром в отдел полиции № 9 поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним поступил пациент с телесными повреждениями шеи, - прокомментировали случившееся в УМВД по Екатеринбургу. Сейчас полиция устанавливает, при каких обстоятельствах мужчина получил данную травму. Врачи сейчас оказывают ему помощь, он ещё не опрошен.