Свердловская область вошла в число регионов, информационно наиболее активных в подготовке и проведении ЕГЭ

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов упомянул Свердловскую область в числе регионов, в которых наиболее активно ведётся работа по организации качественного информационного взаимодействия всех участников процесса подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. В одном ряду со Свердловской областью - Москва, Санкт-Петербург, Саратовская и Кировская области, Алтайский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика и Республика Дагестан.

Как сообщил департамент информполитики Свердловской области, критериями оценки стало качество и оперативность взаимодействия с Рособрнадзором, уровень разъяснительной работы по вопросам аттестации с выпускниками и родителями, освещение всех этапов и вопросов подготовки экзаменационной кампании в СМИ и другие вопросы.

Отметим, до 1 марта 2017 года выпускники девятых классов должны подать заявления с указанием предметов, экзамены по которым они планируют сдавать, а уже 23 марта стартует досрочный период сдачи ЕГЭ. В этом году планируется, что ЕГЭ будут сдавать более 18 тысяч человек, проживающих на Среднем Урале.