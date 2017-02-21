На дорогах Екатеринбурга в этом году выделят 50 полос для общественного транспорта

Модернизацию сети общественного транспорта обсудили в мэрии специалисты под руководством первого заместителя главы администрации Екатеринбурга Алексея Кожемяко. Они рассмотрели вопрос организации выделенных полос для общественного транспорта, работы дорожники начнут в мае, рассказали в горадминистрации.

Члены рабочей группы подготовили список из 50 участков, переобустройство которых намечено на текущий год. На этих дорогах для движения транспорта в одну сторону имеется не менее трёх полос. Позднее благоустроители собираются обновить ещё 25 участков, на них - по две полосы в каждую сторону.

Также на улицах с выделенными полосами, названных первоочередными, предлагается установить приборы фиксации нарушений. Специалисты рабочей группы подготовили схему с 58 точками крепления фото- и видеокамер.

Работы по нанесению соответствующей разметки, знаков и настройке технических средств на первых пяти улицах из списка начнутся в мае этого года, сообщили в администрации.

В городе уже есть участки, где общественный транспорт движется по выделенной полосе: на улицах Белинского, Розы Люксембург, Чапаева, Щорса, Энгельса, Челюскинцев, Вильгельма де Геннина, Карла Либкнехта.