Виталий Чуркин посмертно удостоен ордена Мужества

Полномочный представитель России в Организации Объединённых Наций Виталий Чуркин посмертно награждён орденом Мужества. Указ о награждении дипломата подписал во вторник, 21 февраля, Президент РФ Владимир Путин.

"За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)", - говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте Президента РФ.

Как сообщалось ранее, полпред России в ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался вечером в минувший понедельник в Нью-Йорке. Дипломат представлял интересы России в международной организации с 2006 года.