На дорогах Свердловской области за год погибли 137 пешеходов

В 2016 году на территории Свердловской области произошло 911 наездов на пешеходов, в результате которых 137 человек погибли и 809 получили травмы различной степени тяжести. При этом 254 ДТП произошли на пешеходных переходах, сообщил на пресс-конференции начальник УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Юрий Дёмин.

Для того чтобы снизить травматизм на дорогах, регион присоединился к всероссийской социальной кампании по безопасности дорожного движения «Сложности перехода».

О задачах кампании рассказали представители ГИБДД, эксперты и общественники. Профилактические мероприятия включают в себя несколько направлений: работу с детьми и взрослыми, а также модернизацию дорожных элементов и внедрение новых методик и подходов в образовательные процессы.

- Более 70% школ обеспечены пешеходными переходами, которые соответствуют всем необходимым требованиям ГОСТа. В этом году мы постараемся завершить процесс обновления, - отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Одна из важных задач дорожного кампании — приучить пешеходов ходить по пешеходных переходам.

- До 40% пешеходов объясняет переход дороги в неположенных местах тем, что пешеходный переход находится далеко. Однако, как показывает практика, это не более 50-100 метров. Это очень небольшое расстояние, и можно легко его пройти, чтобы обезопасить себя. Очень важно доносить это до людей, - отметил директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

Добавим, что одна из мер, призванная понизить число ДТП на пешеходных переходах, это увеличение суммы штрафа за непропуск пешехода с полутора тысяч рублей до пяти.

— Только представьте, в прошлом году на пешеходных переходах в России погибли 1024 человека! Мы понимаем, что в большинстве своём водители дисциплинированные. Проблемы создают каких-то 15% водителей, тогда как на кон поставлены жизни десятков, сотен, тысяч людей! На мой взгляд, это абсолютно правильная мера, которая позволит сохранить жизни россиян, — заявил Юрий Дёмин.