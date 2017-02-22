Областная газета
Общество 22 февраля 2017, 09:50

В Екатеринбурге суд обязал руководство гимназии №9 сохранить исторический облик здания

Администрацию екатеринбургской гимназии №9 через суд обязали провести работы по сохранению занимаемого здания, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Ранее прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга проверила исполнение законодательства в сфере сохранности объектов культурного наследия.

По ул. Ленина, 33, расположен объект культурного наследия федерального значения «Здание мужской гимназии, где были созданы первые революционные и марксистские кружки на Урале». Это здание находится в управлении МАОУ «Гимназия № 9».

- Согласно охранному обязательству на МАОУ «Гимназия № 9» возложена обязанность провести работы по сохранению объекта культурного наследия. До настоящего времени данная обязанность не исполнена. По результатам проверки прокурор направил исковое заявление в суд к гимназии о возложении обязанности по организации разработки проекта зон охраны памятника и проведению государственной историко-культурной экспертизы данного проекта. Решением Верх-Исетского районного суда исковые требования прокуратуры удовлетворены, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Судебный акт вступил в законную силу.

Фото: Александр Зайцев

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