МЧС предупредило свердловчан об опасности схода снега

Пришедшее на Средний Урал потепление принесло с собой ещё одну опасность для жителей региона. Как сообщили представители ГУ МЧС по Свердловской области, повышение температуры воздуха до и выше нулевой отметки способствует образованию сосулек и сходу снега с крыш зданий.

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому именно эти участки фасадов домов бывают особенно опасны, их необходимо обходить стороной, предупреждают спасатели. Следует по возможности вообще не подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы (сосулек). Нужно постараться поскорее покинуть опасное место, либо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

По словам представителей МЧС, если с крыши жилого дома свисает снежно-ледяная глыба необходимо сообщить в управляющую компанию. Если сосулька или снежная глыба повредили автомобиль, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт, который будет служить доказательством того, что гражданину причинён вред. Кстати, если автомобиль был припаркован несмотря на предупреждения коммунальщиков, то ответственность лежит на автовладельце.

Отметим, накануне в Екатеринбурге на улице Баумана снег, упавший с крыши дома, завалил коляску с ребёнком. По счастью, обошлось без серьёзных травм. Следственный комитет приступил к проверке по факту происшествия.