Горздрав Екатеринбурга рассказал о состоянии здоровья засыпанного снегом на Эльмаше ребёнка

Ребёнок, на которого вечером во вторник, 21 февраля, обрушился снег с крыши дома на Эльмаше в Екатеринбурге, жив, здоров и отпущен домой после осмотра врачами, сообщили "Областной газете" в управлении здравоохранения горадминистрации.

Как сообщалось ранее, ребёнок был доставлен в больницу после инцидента у дома №5 по улице Баумана: там на женщину с коляской обрушилась снежно-ледяная масса. Ребёнок с подозрениями на травмы был доставлен в больницу. По факту случившегося СКР начал проверку, в ходе которой будут опрошены представители управляющей компании, ответственные за уборку снега и наледи, а также установлено, упал снег с крыши здания или с козырька балкона.

Между тем спасательные службы МЧС уже предупредили свердловчан об опасности, которую принесла на Урал оттепель. В связи с участившимися случаями обрушения снега и льда гражданам не рекомендуется находиться вблизи стен зданий, и не ставить там машины.