Юных свердловчан приглашают на Первенство области по судомоделизму

Первенство Свердловской области по судомоделизму среди младших школьников состоится 23 февраля с 10.00 до 17.00 в бассейне Дворца молодёжи (пр. Ленина, 1), анонсируют организаторы.

Вход на соревнования, где в День защитника Отечества можно увидеть прототипы лодок, кораблей и их гонки, будет свободный.

- Посоревнуются участники в трёх классах радиоуправляемых моделей: «F 2-Ю», «F4», «FSR – ЕСО- mini», которые собрали своими руками. Сначала жюри оценивает масштабность, соответствие чертежам, потом модели спускаются на воду, - пояснила один из организаторов Ирина Зеленская.

Навыки управления различными моделями судов продемонстрируют около 10 команд из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска, Верхней Салды, Серова и Ревды. Ожидается, что в соревновании по построении моделей судов участие примут около 40 человек от 7 до 14 лет. На воде им предстоит провести модель судна по заданной дистанции, показать её курсовую устойчивость, маневренность и пришвартоваться.

Отметим, что соревнования по судомоделизму среди школьников в нашем регионе проводятся с 1991 года, зимой на закрытой воде – в бассейне, а летом на открытой – у берега водоёма.