От последнего царя — до первого президента

Фото: Александр Зайцев

Сегодня в Екатеринбурге пройдёт торжественная церемония открытия Ельцин-Центра. Вечером под куполом этого уникального во всех отношениях места, построенного в честь первого Президента России, соберутся более 500 приглашённых гостей, среди которых первые лица государства, вдова и дочь Бориса Николаевича, друзья семьи, коллеги по работе, лидеры стран СНГ, известные политики и деятели культуры. Для всех желающих Ельцин-Центр откроет свои двери уже завтра – 26 ноября. «ОГ» заранее побывала в пока единственном в России Президентском центре и составила свою экскурсионную программу по его лабиринтам.

От «Демидова» до Ельцин-центра История создания Ельцин-Центра настолько же непроста, как и тот период, в который Борис Николаевич руководил страной. Расположенный по адресу улица Бориса Ельцина, 3 бизнес-центр «Демидов» (в одном из строений которого и разместился ЕЦ) был долгостроем. Возводить его начали ещё в 90-е годы, за время строительства у него несколько раз менялись собственники. В конечном итоге здание выкупил холдинг «УГМК» и завершил строительство в конце 2010 года. В 2011 году федеральный центр выделил около пяти миллиардов рублей на создание Президентского центра. На них смогли выкупить часть «Демидова». Завершить сделку удалось только в мае 2013 года, когда Центр получил от министерства финансов Свердловской области кредит на два миллиарда рублей и полностью выкупил строение у металлургов. Тогда же и началась масштабная и кропотливая реконструкция здания. В общей сложности на строительство этого уникального объекта было потрачено более семи миллиардов рублей. – Немалый вклад в создание Центра внесли спонсоры. На первом этаже есть отдельная стена с табличками, на которых перечислены все их имена, – рассказывает заместитель директора Центра Людмила Телень. – Там можно увидеть фамилии нынешнего Президента страны Владимира Путина, бывшего президента Дмитрия Медведева,бизнесменов Романа Абрамовича и Владимира Потанина. Также там перечислены названия компаний-благотворителей, например, «Режевской хлебокомбинат».

Ельцин-Центр (улица Бориса Ельцина, 3) расположен в самом центре Екатеринбурга на берегу Исети. Фото: Александр Зайцев

Общая площадь комплекса, а котором находится центр, – 88 тысяч квадратных метров. Непосредственно Президентский центр, учреждённый администрацией Президента РФ, занимает четверть – 22,5 тысячи квадратов. Оставшиеся площади принадлежат компании «Агора-центр», учредителем которой является Фонд Ельцина. По словам заместителя директора Центра Людмилы Телень, свободные площади будут сдаваться в аренду под офисы и магазины, а выручка с них пойдёт на погашение областного кредита и содержание Центра.

За архитектуру Ельцин-Центра отвечало российское архитектурное бюро Бориса Бернаскони, а тендер на дизайнерское оформление выиграло нью-йоркское агентство «Ральф Эпплбаум ассошиэйтес», на счету которого более 350 музейных проектов по всему миру. Среди них – библиотека Билла Клинтона в Арканзасе, Мемориальный музей холокоста в Вашингтоне, музей Джона Леннона в Нью-Йорке, Еврейский центр толерантности в Москве… Обе компании отработали настолько хорошо, что рот от приятного удивления открывается ещё при входе в Центр, а закрывается только при выходе из него.

– На сегодняшний день с точки зрения технологичности аналогов этому центру в мире пока нет, – говорит директор проекта со стороны «Ральф Эпплбаум ассошиэйтес» Леонид Ханин.

Реальный ядерный чемоданчик, который был передан Борисом Ельциным Владимиру Путину 31 декабря 1999 года. Правда, из него изъяли всю начинку, чтобы ни у кого из посетителей не возникло желания нажать на красную кнопку. Фото: Александр Зайцев

Главная составляющая Ельцин-Центра – это, безусловно, суперсовременный музей, который, кстати, не ограничен одной лишь ельцинской эпохой. Первый этаж музея (для здания – это второй этаж) выстроен в виде лабиринта времени, в котором посетителей ждёт экскурс в историю, предшествующую эпохе Ельцина: от царской Руси до развала СССР. В начале лабиринта пришедшим покажут анимационный фильм Джаника Файзиева, озвученный Лизой Боярской. Мультфильм с отличнейшей графикой поведает посетителям о борьбе за свободу в России, где роль главного освободителя досталась, конечно, Борису Николаевичу. Далее с разными эпохами можно будет познакомиться, рассматривая подлинные документы и фотографии тех времён, разглядывая экспонаты, просматривая видеозаписи на мультимедийных мониторах.

Минуя лабиринт, следует подняться на второй этаж музея, концепцию которого придумал известный российский кинорежиссёр Павел Лунгин (постановщик фильмов «Такси-блюз», «Олигарх», «Остров»). Этаж разбит на семь комнат, расположенных по кругу, и символизирующих колесо времени. Число «7» отсылает посетителей к известному библейскому мифу о сотворении мира. В случае Центра Ельцина они рассказывают о семи самых напряжённых моментах ельцинской эпохи.

– В музее и архиве на сегодня собрано более 30 тысяч единиц хранения плюс более 130 тысяч фотографий, – рассказывает руководитель архива Ельцин-Центра Дмитрий Пушмин. – Из них 3 600 – это артефакты (личные вещи Бориса Николаевича, подарки, которые ему дарили, и просто предметы, символизирующие ту эпоху).