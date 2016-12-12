Конституция России: менять, адаптировать или не трогать?

Опубликовано в №230 от 12.12.2015

Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции. Принятая в 1993 году, она действует уже 22 года (это один из самых «долгоиграющих» основных законов нашей страны). Но в последнее время, в связи с резким изменением международной обстановки, а также проходящими в стране экономическими и политическими преобразованиями, всё громче звучат разговоры о необходимости принятия новой, отвечающей современным реалиям Конституции. В этом году депутаты Госдумы дважды пытались перевести призывы о пересмотре основного закона в законодательную плоскость. «ОГ» опросила представителей обоих лагерей — и сторонников сохранения нынешней Конституции, и их оппонентов.

Как изменяют Конституцию

Правила изменения Конституции РФ зависят от глав, которые планируется менять.

Положения первой, второй и девятой глав считаются основополагающими, и поэтому их изменение возможно лишь принятием нового основного закона Конституционным собранием. В свою очередь, для созыва Конституционного собрания необходим соответствующий Федеральный Закон, которого до сих пор не существует. С 1998 года проект в Госдуму РФ вносили пять раз. Последний — осенью этого года на рассмотрение нижней палаты парламента внёс депутат «Единой России» Евгений Фёдоров. Кроме того, он же летом внёс законопроект «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации». Оба документа отклонили в первом чтении из-за того, что не был набран кворум — решение не голосовать приняли более 80 процентов народных избранников.

Обновление статей в главах с третьей по восьмую происходит через принятие парламентом соответствующего Закона РФ о поправке к Конституции. Для вступления его в силу необходима также ратификация законодательными органами субъектов РФ.

В особом порядке происходит обновление 65-й статьи Конституции, где перечислены субъекты РФ. Здесь есть два способа. Наименование субъекта в связи с его решением меняется указом Президента России. А новый субъект РФ в состав существующих включается принятием парламентом соответствующего Федерального Закона. Так же меняется конституционно-правовой статус, например, с области на республику.

Изменения, внесённые в действующую Конституцию РФ

С 1993 года и по сегодняшний день в Конституцию было внесено 14 поправок.

Первое изменение произошло 9 января 1996 года, последнее (на данный момент) — 21 июля 2014 года.

10 поправок, если так можно выразиться, «технические»: они внесли изменения в статью 65, где перечислены субъекты РФ.

5 поправок касались объединения субъектов РФ (например, 1 декабря 2005 года Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ объединились в Пермский край).

4 поправки — это изменения названий субъектов.

1 поправка — о вхождении в состав РФ новых членов (Республики Крым и города Севастополь).

Существенных поправок было 4:

30 декабря 2008 года сроки полномочий Президента РФ увеличены до шести лет, а Государственной думы — до пяти лет,

30 декабря 2008 года Правительство РФ обязали предоставлять ежегодный отчёт Государственной думе,

5 февраля 2014 года расширены полномочия Президента РФ, связанные с назначением прокуроров, и исключены упоминания о Высшем Арбитражном суде РФ (в связи с объединением Верховного суда и Высшего Арбитражного суда),

21 июля 2014 года в состав Совета Федерации дополнительно введены представители РФ, назначаемые президентом государства и составляющие не более 10 процентов остальных членов СовФеда.

Надо менять, и как можно скорее

Анатолий ВАССЕРМАН — инженер-теплофизик по образованию, публицист, политолог. Известен участием и победами в интеллектуальных играх («Своя игра» и «Что? Где? Когда?»). Родился в 1952 году в Одессе. Имеет украинское гражданство, которого летом нынешнего года депутаты Верховной Рады призвали его лишить. Причина — пророссийская позиция эрудита в оценке нынешних украинских катаклизмов. Кроме того, в сентябре 2015 года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении Анатолия Вассермана: его обвиняют в сепаратизме. Фото: Станислав Савин

Известный эрудит и политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН — ярый сторонник создания новой Конституции.

— Какими вы видите время и условия, в которых 22 года назад создавалась Конституция Российской Федерации?

— Насколько я могу судить и по собственному настроению, и по наблюдениям за другими, тогда, в 1993 году, была общая и полная уверенность в том, что при как можно более точном воспроизведении западной структуры государства и общества мы получим и западные результаты. И ради этой цели считалось оправданным практически всё (в том числе то, что сейчас мы по долгому и печальному опыту расцениваем как пагубное). Тогда всё это казалось необходимым минимальным злом ради достижения максимального добра. И соответственно, Конституция писалась по западному образцу (в основном — по американскому) и с участием американских советников. Но это никого не смущало — наоборот, считалось свидетельством высокого качества будущего результата.

— Сейчас настроения изменились?

— Сегодня мы по большей части уже видим, что поговорка: «Что русскому хорошо, то немцу смерть» — работает и в обратном направлении. Стало очевидно, что воспроизводить западные образцы бессмысленно. Во-первых, потому что сами эти образцы создавались для совершенно других целей и в иных условиях. Во-вторых, потому что в них есть ещё довольно много нюансов, невидимых со стороны. Скажем, американцы очень бурно хвастаются своими успехами в борьбе с коррупцией. Но главный их успех в этом — переименование коррупции в лоббирование, что даёт возможность отчитаться в победах, но не уменьшает явление. Есть и другие нюансы подобного рода. Сейчас в России, конечно, ещё есть люди, искренне верящие, что подражать Западу полезно, но, по-моему, их с каждым днём все меньше. Соответственно, и Конституция, 22 года назад казавшаяся большинству (в том числе и мне) колоссальным достижением, сейчас, с точки зрения многих, в том числе и моей, — серьёзное препятствие к нашему дальнейшему развитию. И препятствие это желательно убрать как можно скорее.

— Какие американские принципы заложены в нашу Конституцию?

— Практически весь текст Конституции написан в полном соответствии с американскими примерами государственного строительства, американским политическим языком. Если говорить о тех положениях, которые в наибольшей степени мешают — это вся начальная часть Конституции. Первые 12 статей содержат основы либерального мировоззрения, причём в современном его понимании. Когда концепция либерализма только возникала, этим термином обозначали исследование вопроса о том, какие свободы личности совместимы с существованием и благополучием общества. Но в современной трактовке либерализм — это учение о благотворности неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество. У меня есть несколько теоретических трудов, объясняющих, почему эта концепция несовместима с реальной жизнью. Но и без подробностей, по-моему, понятно, что человек неспособен существовать вне общества и уж тем более, находясь внутри общества, не обращать на него внимания.

— России, согласно 13-й статье Конституции, запрещено иметь идеологию. Появление этого положения обычно связывают с тем, что в начале 1990-х годов власть пыталась оградить страну от возможности возрождения коммунизма. Сейчас этот запрет — оправдан или опасен?

— Статья 13 официально запрещает существование государственной идеологии, то есть создание системы, способной критиковать либеральную концепцию, на которой базируется Конституция. То есть — фактически — 13-я статья представляет собой не обеспечение свободы мысли, а, наоборот, её запрет. Оформленный, действительно, в виде заявления о её поддержке. Это, наверное, самый яркий пример, показывающий подводные камни нынешней Конституции.

Возможности создать государственную идеологию лишает нас и фраза о многонациональном народе. Как ни крути, а государственная идеология должна опираться на представление о том, что нужно для народа. Все ценности, выработанные на протяжении нашей истории, укладываются в понятие, которое исследователи называют русской цивилизацией. А заявление о многонациональном народе как раз игнорирует это понятие, тот факт, что русские — это именно цивилизация, то есть явление качественно большее, нежели народ. Фактически всё население страны, за исключением очень немногих людей, старающихся от неё дистанцироваться, представляют собой эту русскую цивилизацию. Отрицая её, мы теряем возможность внятно сформулировать свои ценности и выстроить на их основе единую идеологию.

— Вы считаете, что сейчас мы готовы к её созданию? И не будет ли специальное формулирование идеологии, документально зафиксированное, искусственным?

— Думаю, сейчас возможно сформулировать все эти ценности, но это большая работа. Несомненно, идеологию необходимо разрабатывать сознательно и целенаправленно. Но невозможно сказать, что идеология — явление искусственное. Она представляет собой концентрированное выражение естественных понятий и процессов.

— Осенью этого года на рассмотрение Госдумы вносили законопроект о создании Конституционного собрания — органа, без которого невозможно изменение основополагающих (1-й, 2-й и 9-й) глав Конституции РФ. Но более 80 процентов депутатов не стали голосовать, в результате чего проект был отклонён «по техническим причинам»…

— Такое отношение депутатов к закону о Конституционном собрании показывает, что большинство из них считают рискованными любые дебаты на тему нашей Конституции. А это, в свою очередь, свидетельствует, что наша Конституция достаточно спорная, и депутаты опасаются перевести дискуссию в публичную плоскость. Боюсь, что такое решение принципиально ошибочно, ибо отсутствие официального обсуждения влечёт за собой множество неофициальных дебатов, вряд ли более разумных и полезных, чем официальные.

— Председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин объясняет необходимость отклонять законопроекты об изменениях в текст Конституции тем, что её стабильность — «одна из гарантий развития нашего демократического федерального правового государства». Может, поправки в основной закон действительно могут негативно отразиться на России?

— Не исключено, что изменения Конституции могут повлечь за собой некоторые негативные последствия. Но приведу вам такую аналогию. Ребёнок, вышедший из манежика и пошедший по комнате, может обо что-нибудь ушибиться. Но разве это основание держать ребёнка в манеже до совершеннолетия?

— Конституция РФ за 22 года практически не изменилась. Это долгий период?

— Да, это достаточно много. То, что наша Конституция продержалась так долго, на мой взгляд, показывает, что она действительно длительное время способствовала стабильности всей страны. Но сейчас Россия вошла в новый период своей истории, и это новое развитие требует множества изменений, в том числе изменения Конституции.

Достаточно адаптировать

Тамара МОРЩАКОВА родилась в Москве в 1936 году. Окончила юридический факультет Московского государственного университета и аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР. С 1971-го по 1991 год была главным научным сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского института советского государственного строительства и законодательства. В 1991 году на V съезде народных депутатов России была избрана членом Конституционного суда. С 1995-го по 2002 год была заместителем председателя Конституционного суда РФ. Ушла в отставку в связи с достижением предельно допустимого возраста. Сегодня — заведующая кафедрой судебной власти в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Фото: youtube.com

Судья Конституционного суда в отставке, заслуженный юрист РФ Тамара МОРЩАКОВА считает, что большинство возникающих противоречий можно решить (и уже не раз решалось) путём принятия соответствующих конституционных законов.

— Тамара Георгиевна, Конституции РФ исполнилось 22 года…

— Когда в 1993 году принимали Конституцию, то немногие верили, что она проживёт так долго. Тогда страна находилась в глубоком кризисе, того и гляди вспыхнет очередная гражданская война. У Конституции в то время первоочередная задача была — сплотить народ, восстановить в стране согласие, стать тем фундаментом, на который могут опереться люди. Естественно, первым делом в Конституции прописали базовые ценности, о которых никто не спорил. Среди них: высшая ценность прав и свобод человека, разделение властей, идеологическое многообразие и так далее. Стоит понимать, что в основном законе были закреплены не инструкции по применению, а лишь процедуры, в рамках которых должны приниматься решения и разрешаться споры. Следить за исполнением Конституции Российской Федерации должен был Конституционный суд.

— Как вы считаете, не устарел ли основной закон за столько лет? Не нужно ли его изменить?

— Авторы Конституции, безусловно, понимали, что со временем страна будет меняться, и основному закону придётся адаптироваться к этим изменениям, развиваться. Но совсем не обязательно не то, что менять Конституцию, но даже вносить в неё поправки — большинство возникающих противоречий решаются путём принятия соответствующих конституционных законов.

— Согласно 13-й статье Конституции РФ, никакая идеология в стране не может устанавливаться в качестве государственной. Сегодня многие выступают против этого пункта основного закона.

— Как правильно однажды сказал Сергей Шахрай (один из авторов российской Конституции. — Прим. «ОГ».), государственная идеология России — это, по сути, первый раздел основного закона. Там закреплены вечные ценности, признанные всеми гражданами. Другой идеологии нам не надо.

— Как Конституционный суд РФ регулировал и регулирует исполнение основного закона?

— Можно сказать, что благодаря Конституционному суду основной закон и начал функционировать в нашей стране. Нам дали чрезвычайные полномочия. Мы проверяли каждый указ и закон на соответствие Конституции. Другими словами, мы привели страну в соответствие с основным законом. Далеко не в каждой стране есть подобный судебный орган.

Конституция должна меняться только вместе со сменой исторической эпохи

Михаил КАЗАНЦЕВ родился в 1955 году в Невьянском районе. Окончил Свердловский юридический институт. С 1988 года работает в Институте философии и права УрО РАН. С 1997 года заведует отделом права. Активно занимается законопроектной деятельностью. Участвовал в подготовке более 20 законопроектов, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации и Устава Свердловской области. Фото: Сергей Новиков

Михаил КАЗАНЦЕВ, заведующий отделом права Института философии и права Уральского отделения РАН:

— Ценность Конституции как правового акта состоит в том числе и в том, что она должна быть стабильной. И создаваться она должна именно с таким расчётом. В принципе, в существующем тексте основного закона это заложено — его очень сложно сейчас изменить. Конституция — это некий фундамент, смена которого повлечёт за собой и другие изменения, причём необязательно благоприятные и положительные для страны.

На мой взгляд, можно было бы обойтись даже без тех поправок, которые уже внесены в нашу нынешнюю Конституцию. Это касается и увеличения сроков полномочий Президента РФ и депутатов Госдумы, и объединения судов — Верховного и Высшего Арбитражного. Никаких оснований для этого, по-моему, не было.

Тем более ничего такого не произошло, что обусловило бы необходимость полного пересмотра Конституции. И сейчас, и в ближайшие десятилетия даже речи об этом не может быть. Потому что основной закон государства меняется только тогда, когда меняется историческая эпоха, а она пока остаётся прежней.

Конечно, Конституция — не священная корова, и при необходимости в неё можно вносить поправки. Но даже в том случае, когда в процессе применения основного закона выясняется, что какие-то его положения не вполне удачны, определённы и ясны, их лучше не менять. Необходимо стараться обойтись такими средствами, которые не влекут изменения основного закона. Например, путём толкования спорных положений основного закона Конституционным судом — он многое в этом плане может сделать.