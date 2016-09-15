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Партийные лидеры избежали личных встреч с избирателями

15 сентября 2016, 18:28
  • Опубликовано в №172 от 16.09.2016 

Накануне выборов Свердловскую область нередко упоминают в числе регионов, где сильны оппозиционные настроения. На фоне таких заключений на Среднем Урале, казалось бы, партии должны вести наиболее активную избирательную кампанию. Особенно логичными в такой ситуации кажутся визиты в регион партийных лидеров, которые своим авторитетом и узнаваемостью способны усилить позиции своих кандидатов. Однако выборы уже послезавтра, а пересчитать всех руководителей, побывавших в области, можно по пальцам одной руки. Да и вряд ли приезд некоторых из них избиратели вообще заметили.

В Свердловской области накануне выборов побывали лишь пять партийных руководителей из 14 партий, допущенных до выборов в Госдуму.

Первым, ещё в апреле этого года, Екатеринбург посетил российский бизнес-омбудсмен Борис Титов, который тогда только возглавил «Партию Роста», реорганизовавшуюся из другого политического объединения — «Правое дело». Он провёл встречу с уральскими предпринимателями, которые, как они сами признавались после, были от неё не в восторге. Словом, первый приезд Титова в Екатеринбург фактически стал единственным заметным движением партии в Свердловской области. После этого она, по сути, выпала из повестки. На этой неделе, вероятно, чтобы реабилитироваться и напомнить о партии, Титов ещё раз посетил столицу Урала. Эффект, кажется, прежний.

В конце мая в столицу Урала приезжал председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов. Назвать его выступление публичным язык не поворачивается. Сторонников он собирал в конференц-зале отеля. Их оказалось всего около 60 человек.

В июне в Екатеринбург и Нижний Тагил заезжал лидер справедливороссов Сергей Миронов. Вместо того чтобы встретиться и пообщаться с избирателями, он провёл пресс-конференцию. Наверное, руководствовался тем, что встреча с журналистами в информационном пространстве заметнее, нежели с народом.

В июле выставку «Иннопром» посетил российский премьер-министр, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Осмотрев экспозицию, он отправился на встречу со свердловскими единороссами и кандидатами от партии на выборы, где дал им определённые установки.

Последним в Екатеринбург наведался лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Встречу с избирателями провёл в книжном магазине, где и на вопросы немногочисленного электората ответил, и свой бумажный труд презентовал.

Одни из самых видных лидеров — Владимир Жириновскийи Геннадий Зюганов — на Средний Урал нынче не приезжали. Хотя перед выборами в Госдуму в 2011 году Зюганов в Екатеринбург наведывался. Нынче его приезд тоже был бы как никогда кстати. Дело в том, что Свердловское отделение КПРФ в этом году покинули сразу несколько видных политиков, и теперь у него серьёзный дефицит узнаваемых личностей. Приезд Геннадия Андреевича мог бы поспособствовать мобилизации электората.

А вот Владимиру Вольфовичу приезжать на Урал политологи не советуют. Ему тут наверняка припомнят его же слова трёхлетней давности про то, что от Перми до Екатеринбурга всё население, скажем помягче, умственно отсталое.

С лидером Российской партии пенсионеров за справедливость свердловчане могли бы общаться хоть каждый день, ибо до недавнего времени им был депутат регионального Заксобрания Евгений Артюх. Но его с этой должности разжаловали. А новый руководитель в наших краях неизвестен, поэтому хоть приезжай, хоть нет.

К слову, неизвестность лидеров — ещё один их аргумент не выезжать в территории. Вряд ли многие с ходу назовут, какими партиями руководят Максим Сурайкин, Кирилл Быканин или Рифат Шайхутдинов. Но как ещё они будут нарабатывать узнаваемость, не «гастролируя» по регионам и не выступая перед народом? Хотя тут ведь главное, чтобы было что сказать.

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