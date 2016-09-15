Верхней Пышме невыгодно участвовать в «Большом Екатеринбурге»

Павел Крашенинников (на фото слева) заметил, что для более оперативного решения вопросов территорий необходимо выстраивать вертикаль работы органов власти и предприятий. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №172 от 16.09.2016

В среду генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын вместе с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым провели встречу с работниками АО «Уралэлектромедь» (входит в состав УГМК) и жителями Верхней Пышмы.

Встреча проходила в формате «вопрос-ответ». Один из присутствующих посетовал, что в Верхней Пышме всего лишь один бассейн, и поинтересовался, не планируется ли строительство нового.

— По этому вопросу есть договорённость с губернатором. Мы уже купили проект нового бассейна. Сейчас занимаемся привязкой этого проекта. Конечно, многое будет зависеть от бюджета области, нашего города. Если удастся этот проект реализовать, а я думаю, что это сделать удастся, то это будет полноценный Дворец водных видов спорта, — обрадовал собравшихся гендиректор УГМК.

Другой вопрос касался перспектив развития Музея военной техники. По словам Андрея Козицына, в ближайшие два-три года площадка музея кардинально изменится. Построят как минимум три новых здания, в одном из которых разместится экспозиция гоночной техники: картинги, болиды и так далее.

Также у гендиректора УГМК поинтересовались, как он относится к идеи проекта «Большой Екатеринбург», который может обернуться присоединением Верхней Пышмы к столице Урала.

— Я считаю, что с условием того, как мы развиваемся, нам сегодня выгоднее быть в том статусе, в котором мы существуем, — ответил Козицын.