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Николай
Королёв

Наша сила — уральцы

15 сентября 2016, 19:02
Сам Евгений Куйвашев 18 сентября проголосует на одном из избирательных участков в центре Екатеринбурга, в гимназии №104. Фото: Алексей Кунилов

Сам Евгений Куйвашев 18 сентября проголосует на одном из избирательных участков в центре Екатеринбурга, в гимназии №104. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №172 от 16.09.2016 

Накануне 18 сентября, когда состоятся выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания Свердловской области и частично депутатов муниципальных дум, глава региона Евгений Куйвашев на пресс-конференции 15 сентября озвучил свою позицию в отношении голосования.

Почему возглавил тройку

— Главное, чтобы Свердловская область получила грамотное, трудоспособное Законодательное собрание. Это важный для региона орган государственной власти, и туда не должны попасть бездельники, болтуны, политиканы. Поэтому мы — Евгений Куйвашев, Аркадий Чернецкий и Сергей Носов — возглавили команду кандидатов партии «Единая Россия» и ведём туда людей, которых вы знаете, личностей ответственных, готовых работать над теми проблемами и задачами, которые стоят сегодня перед Свердловской областью: это рост заработной платы, улучшение системы образования и здравоохранения, социальной политики и промышленности.

Задач много и, естественно, нам необходимо законодательное большинство, чтобы законы проходили. Безусловно, они будут обсуждаться, у нас есть и предварительные партийные, и фракционные слушания, там законопроекты также обсуждаются, но главное — это должно проходить конструктивно.

Мобилизация на успех

— Конечно, она состоялась. Мы выработали дополнительные меры мобилизации экономики и ресурсов, и сегодня в России мы входим в десятку самых сильных регионов по макроэкономическим показателям. Показатель роста экономики и промышленности в этом году составил у нас 105 процентов, о чём я и докладывал Президенту России Владимиру Путину на последней нашей встрече. Такого роста у других регионов нет. Задачи, которые нам поставил глава государства, мы выполняем, и достаточно успешно.

О разговоре с Президентом

— Последняя встреча была рабочей, мы обсуждали экономику. Я рассказал Президенту о ряде уникальных технических проектов, реализованных в Свердловской области, в частности о шахте «Черёмуховская» в Североуральске. Хочу поблагодарить жителей Свердловской области за те успехи в развитии промышленности, о которых я докладывал Президенту.

О качестве жизни свердловчан

— Это забота всех уровней власти. Безусловно, исполняя все плановые показатели, нам удалось добиться повышения заработной платы бюджетникам. Много сил как организационных, так и финансовых мы потратили на оснащение наших больниц. Как вы знаете, качественно мы решили большую-большую задачу, которая не решалась долгие годы. Мы на 100 процентов обеспечили местами в детских дошкольных учреждениях детей от 3 до 7 лет. Дополнительно к имевшимся за три года было создано 58 тысяч новых мест. Мы также сделали рывок в нашей промышленной политике, запустили в полном объёме программы поддержки малого и среднего бизнеса.

О выборе

— Во-первых, наша партия — это партия, которую создавал Президент России. Об этом он напомнил, выступая на последнем партийном съезде, который проходил в начале избирательной кампании. Мы имеем не только реальную программу, которая воплотится затем в конкретных законопроектах. Мы обладаем человеческими ресурсами, имеющими знания и опыт, чтобы реализовать программные заявления. Мы никогда не врём: если уж что-то обещаем, то всегда выполняем… Поэтому мы и призываем всех 18 сентября прийти и сделать правильный выбор: отдать свой голос за профессионалов и не доверяться болтунам, которые появляются только во время выборов, а потом куда-то исчезают.

О ближайших законах

— Сразу после выборов начнётся работа над бюджетом Свердловской области. Принятая нами стратегия развития региона требует принятия ряда срочных решений, влияющих на краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование. Есть ряд вопросов в сферах здравоохранения, образования и социальной политики, которым необходимо срочное внимание законодателей. Выполнение ряда федеральных программ также требует внесения изменений в региональные законодательные акты.

О консолидации элит

— Консолидация усилий муниципалитетов и региона нужна не в рамках предвыборной кампании. Без неё невозможно решать текущие задачи. Так, с 14,8 до 17 миллиардов рублей были увеличены трансфертные поступления в бюджет Екатеринбурга, которые направлены на реализацию совместных проектов.

Бюджетные трансферты со стороны региона увеличены для Нижнего Тагила на 2 миллиарда рублей. Не может даже один большой муниципалитет существовать в отрыве от других, реализовывать майские указы Президента России, осуществлять дорожное строительство и ремонты. В Свердловской области принято сейчас 10 различных программ поддержки муниципальных образований, и сегодня уже можно говорить о пользе консолидации.

О будущем губернаторстве

— Я работаю в команде Президента. И обязательно буду советоваться с ним по этому вопросу, когда придёт время. Принимать решение я буду, опираясь на мнение уральцев и решение Президента.

О дне выборов

— Обязательно пойду и проголосую. Затем буду следить за результатами. Уверен, что «Единая Россия» будет главной платформой в развитии Урала. Наша сила — уральцы. Какие сейчас ощущения? Ощущения у меня будут 19-го утром. Но хочу сказать, что предвыборная кампания нужна для нас всех, чтобы измерить системы координат, понять, где мы находимся, а не повод собраться и поругать кого-то. Это работа над перспективами и дальнейшими планами.

Прямая речь

Евгений КУЙВАШЕВ:

— Мы все хотим размеренной и безопасной жизни. Но для этого нужно совершить гражданский поступок — пойти и проголосовать. Я призываю идти на выборы и голосовать за ответственных людей, не доверять популистам, которые появляются перед выборами, а потом исчезают до следующих. Мы четыре с половиной года работали над тем, чтобы Свердловская область заняла достойное место среди других субъектов Федерации. Мы против того, чтобы над областью ставили эксперименты.

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