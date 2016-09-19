Кресла в свердловском Заксобрании займут депутаты четырёх фракций

Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

В Законодательном собрании Свердловской области нового созыва, как и в прошлые годы, будет сформировано четыре фракции. По предварительным итогам выборов, "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия" и КПРФ преодолевают пятипроцентный барьер.

Судя по данным на 7 часов утра, размещённым на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, убедительную победу одержала "ЕР". За неё проголосовали 40,37% избирателей, принявших участие в выборах. ЛДПР и "Справедливая Россия" финишировали фактически "нос в нос": у ЛДПР — 16,59% голосов, а у "СР" — 16,58%. КПРФ получила 13,99% голосов.

Аутсайдерами нынешних парламентских выборов стали партия "Яблоко" с 2,98% голосов, "За женщин России" с 2,16%, "Партия Роста" с 1,62%, Российская экологическая партия "Зелёные" с 1,48%, "Патриоты России" с 0,74%, "Гражданская Платформа" с 0,44%.