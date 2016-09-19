Омбудсмен выступила за отмену открепительных удостоверений

Опубликовано в №174 от 20.09.2016

В день голосования свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова объехала 28 избирательных участков в Екатеринбурге. Ещё 46 мест для голосования по региону посетили сотрудники её аппарата. После рейда она поделилась своими выводами с корреспондентом «ОГ», который её сопровождал.

– Впервые ни один участок не обошёлся без наблюдателей. Огорчило, что были подвозы избирателей, однако все они были остановлены. К следующим выборам будут сделаны выводы и, возможно, отменены открепительные талоны. Хотя некоторые КОИБы вышли из строя, на нескольких участках они остановили «карусели», отказавшись принимать бюллетени с других участков. Они умные машины, их надо совершенствовать, – сказала Татьяна Мерзлякова.

Отметим, что в этом году глава Центризбиркома Элла Памфилова подписала с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой соглашение о взаимодействии во время избирательных кампаний и референдумов в России. По всей стране омбудсмены и избиркомы должны были наладить оперативный обмен информацией о нарушениях и вести совместные проверки. Такое же соглашение Татьяна Мерзлякова подписала с нашим Облизбиркомом ещё в прошлом году.