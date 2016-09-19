Павел Крашенинников: «Эту кампанию я сравниваю со своими первыми выборами»

Павел Крашенинников рассказал, что, когда он был аспирантом тогда ещё Свердловского юридического института, сам входил в состав участковой избирательной комиссии. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №174 от 20.09.2016

Председатель комитета Госдумы по законодательству Павел КРАШЕНИННИКОВ в этом году возглавил свердловский партсписок «Единой России» на выборах в Госдуму. Ни разу до этого не избиравшийся в федеральный парламент от Среднего Урала в марте он включился в местную избирательную кампанию. Голосовал тоже в Екатеринбурге, а не по месту регистрации – в Москве. Специально для этого брал открепительное удостоверение. Сразу после того как депутат реализовал своё избирательное право, «ОГ» выяснила у него, действительно ли в регионе ощущаются протестные настроения и насколько слаженно работала партийная тройка «ЕР».

Павел Крашенинников голосовал на участке в Уральском государственном юридическом университете. Его он выбрал не случайно. Здесь он учился, а после окончания работал преподавателем гражданского права.

– В предыдущие разы в Госдуму вы избирались от Челябинской области и Башкирии. Чем принципиально нынешняя кампания в Свердловской области отличалась от предыдущих?

– В Челябинской области я дважды избирался по одномандатному округу. В Башкирии шёл по списку вторым номером после руководителя республики. В этот раз я стоял первым номером, ответственности было гораздо больше. Ведь мне предстояло отвечать и за других кандидатов в тройке. В целом эту кампанию я бы сравнил со своими первыми выборами 1999 года. Была новизна, драйв. Нужно было в тесном сотрудничестве работать с коллегами: согласовывать рабочие графики, поездки, выступления в СМИ и так далее.

– К слову, о работе с коллегами. Вас редко можно было увидеть на мероприятиях с другими участниками тройки. Кто-то трактовал это как несогласованность ваших отношений.

– Никакой раздробленности не было. Более того, мы регулярно собирались не только тройкой, а всем списком: проводили совещания, координировали наши действия, наши штабы также работали в плотной связке. А что касается того, что мы фактически никуда не ездили вместе, то это было сделано сознательно, чтобы охватить как можно больше территорий, избирателей в регионе. Об этом же мы договаривались и с тройкой в региональное Заксобрание, чтобы пересечений было по минимуму.

– Свердловскую область нередко ставят в один ряд с регионами, где сильны оппозиционные настроения. Вы это на себе почувствовали?

– Почувствовал. Но нужно сказать, что у каждого человека своё право видения ситуации, и в соответствии с ним он должен делать выбор. Во время встреч я не чувствовал какой-то массовой злобы и протеста. Люди в регионе доброжелательные. Дискуссии были, народ на Урале действительно очень активен, отстаивает свои права, что, безусловно, правильно.

– Эту кампанию многие назвали «скучной». На ваш взгляд, почему?

– Наверное, чернухи было значительно меньше. Вспоминаю первые кампании конца 90-х начала 2000-х – это была сплошная чернуха. Сейчас мы можем, конечно, критиковать избирательное законодательство, оно действительно чересчур зарегулировано, тем не менее многие вещи, что были тогда, просто недопустимы. И это правильно.

– Считали сколько встреч с избирателями провели?

– Я когда первый раз участвовал в выборах, считал, сколько провёл встреч, сколько сделал рукопожатий и так далее. Сейчас такого нет. Но выходных практически не было. Лишь по понедельникам я старался быть в Госдуме, потому что у нас там проходят оперативки. Несколько раз Сергей Нарышкин собирал президиум. Потом была ситуация с Олимпийскими играми, я занимался подготовкой позиции нашей страны по этому вопросу. Поэтому обычно вечером в субботу улетал в Москву, воскресенье старался проводить с семьёй, в понедельник ночью обратно.

– Говорят, что вы очень прониклись Свердловской областью, где когда-то родились. На следующий год губернаторские выборы, не получится ли так, что вы всё-таки решите принять в них участие?

– Это исключено, каждый должен заниматься своим делом. Я с удовольствием поддержу кандидатуру Евгения Владимировича Куйвашева. Мне и избиратели задавали этот вопрос, я отвечал, что на своём месте в Госдуме сделаю гораздо больше, в том числе и для Свердловской области.