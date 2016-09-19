Автор


Павел Крашенинников: «Эту кампанию я сравниваю со своими первыми выборами»

19 сентября 2016, 19:07
Павел Крашенинников рассказал, что, когда он был аспирантом тогда ещё Свердловского юридического института, сам входил в состав участковой избирательной комиссии. Фото: Александр Зайцев

Павел Крашенинников рассказал, что, когда он был аспирантом тогда ещё Свердловского юридического института, сам входил в состав участковой избирательной комиссии. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №174 от 20.09.2016

Председатель комитета Госдумы по законодательству Павел КРАШЕНИННИКОВ в этом году возглавил свердловский партсписок «Единой России» на выборах в Госдуму. Ни разу до этого не избиравшийся в федеральный парламент от Среднего Урала в марте он включился в местную избирательную кампанию. Голосовал тоже в Екатеринбурге, а не по месту регистрации – в Москве. Специально для этого брал открепительное удостоверение. Сразу после того как депутат реализовал своё избирательное право, «ОГ» выяснила у него, действительно ли в регионе ощущаются протестные настроения и насколько слаженно работала партийная тройка «ЕР».

Павел Крашенинников голосовал на участке в Уральском государственном юридическом университете. Его он выбрал не случайно. Здесь он учился, а после окончания работал преподавателем гражданского права.

– В предыдущие разы в Госдуму вы избирались от Челябинской области и Башкирии. Чем принципиально нынешняя кампания в Свердловской области отличалась от предыдущих?

– В Челябинской области я дважды избирался по одномандатному округу. В Башкирии шёл по списку вторым номером после руководителя республики. В этот раз я стоял первым номером, ответственности было гораздо больше. Ведь мне предстояло отвечать и за других кандидатов в тройке. В целом эту кампанию я бы сравнил со своими первыми выборами 1999 года. Была новизна, драйв. Нужно было в тесном сотрудничестве работать с коллегами: согласовывать рабочие графики, поездки, выступления в СМИ и так далее.

– К слову, о работе с коллегами. Вас редко можно было увидеть на мероприятиях с другими участниками тройки. Кто-то трактовал это как несогласованность ваших отношений.

– Никакой раздробленности не было. Более того, мы регулярно собирались не только тройкой, а всем списком: проводили совещания, координировали наши действия, наши штабы также работали в плотной связке. А что касается того, что мы фактически никуда не ездили вместе, то это было сделано сознательно, чтобы охватить как можно больше территорий, избирателей в регионе. Об этом же мы договаривались и с тройкой в региональное Заксобрание, чтобы пересечений было по минимуму.

– Свердловскую область нередко ставят в один ряд с регионами, где сильны оппозиционные настроения. Вы это на себе почувствовали?

– Почувствовал. Но нужно сказать, что у каждого человека своё право видения ситуации, и в соответствии с ним он должен делать выбор. Во время встреч я не чувствовал какой-то массовой злобы и протеста. Люди в регионе доброжелательные. Дискуссии были, народ на Урале действительно очень активен, отстаивает свои права, что, безусловно, правильно.

– Эту кампанию многие назвали «скучной». На ваш взгляд, почему?

– Наверное, чернухи было значительно меньше. Вспоминаю первые кампании конца 90-х начала 2000-х – это была сплошная чернуха. Сейчас мы можем, конечно, критиковать избирательное законодательство, оно действительно чересчур зарегулировано, тем не менее многие вещи, что были тогда, просто недопустимы. И это правильно.

– Считали сколько встреч с избирателями провели?

– Я когда первый раз участвовал в выборах, считал, сколько провёл встреч, сколько сделал рукопожатий и так далее. Сейчас такого нет. Но выходных практически не было. Лишь по понедельникам я старался быть в Госдуме, потому что у нас там проходят оперативки. Несколько раз Сергей Нарышкин собирал президиум. Потом была ситуация с Олимпийскими играми, я занимался подготовкой позиции нашей страны по этому вопросу. Поэтому обычно вечером в субботу улетал в Москву, воскресенье старался проводить с семьёй, в понедельник ночью обратно.

– Говорят, что вы очень прониклись Свердловской областью, где когда-то родились. На следующий год губернаторские выборы, не получится ли так, что вы всё-таки решите принять в них участие?

– Это исключено, каждый должен заниматься своим делом. Я с удовольствием поддержу кандидатуру Евгения Владимировича Куйвашева. Мне и избиратели задавали этот вопрос, я отвечал, что на своём месте в Госдуме сделаю гораздо больше, в том числе и для Свердловской области.

Кстати

Второе и третье места в партийной тройке «Единой России» заняли председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских и депутат Госдумы Александр Петров. В общении с «ОГ» они также поделились своими впечатлениями о завершившейся кампании.

– Это был мой первый опыт участия в избирательной кампании такого масштаба. С серьёзными трудностями мы не столкнулись. Сейчас могу резюмировать, что кампания прошла относительно спокойно и очень результативно. Я встретился с более чем сотней трудовых коллективов в десятках населённых пунктов нашего региона. Что касается работы тройки, на мой взгляд, мы провели очень слаженную кампанию, – сообщил Андрей Ветлужских.

– Эта кампания была совершенно точно сложнее, чем 2011 года. Нужно было учитывать личность наших одномандатников, выдвинутых от партии в каждом городе. Мы старались показывать людям серьёзные результаты за 15 лет работы. Мы прошли долгий путь, но уже частично выполнили часть обещанного и сейчас снова подтверждаем, что будет сделано дальше. Иногда приходилось говорить нет, пусть даже после этого за меня не проголосуют. Усталость от этой кампании больше из-за праймериз – шесть месяцев гонки сказываются на личном здоровье, даёт о себе знать профессиональное выгорание в политике. Сейчас нужно отдохнуть две недели, всё осмыслить и начать выполнять всё, что мы запланировали, – заявил Александр Петров.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Материалы по теме

30 минут назад

Самыми активными избирателями по-прежнему остаются пенсионеры. Фото: Алексей Кунилов День голосования: как это было?
В Свердловской области одновременно выбирали депутатов в Госдуму, Заксобрание и 35 местных дум.

час назад

Глава ЗАТО Свободный Владимир Мельников доволен новым составом местной думы. Среди депутатов – руководители бюджетных организаций и офицеры воинской части. Фото: Галина Соколова В 35 муниципалитетах переизбрали думы. В одном – главу
По предварительным данным, из 23 председателей муниципальных дум, которые решили переизбраться на очередной срок, вновь получили мандаты только десять человек.

час назад

Омбудсмен выступила за отмену открепительных удостоверений
В день голосования свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова объехала 28 избирательных участков в Екатеринбурге. Ещё 46 мест для голосования по региону посетили сотрудники её аппарата. После рейда она поделилась своими выводами с корреспондентом «ОГ», который её сопровождал.

2 часа назад

В нынешнем составе Госдумы РФ — 238 представителей «Единой России», в новом созыве, по предварительным данным, — 343 человека. Таким образом, Дума на 3/4 будет состоять из единороссов. Похожая ситуация и в Заксобрании Свердловской области «Единая Россия» серьёзно усилила свои позиции
«Люди видят стремление ведущей политической силы страны добиваться результатов»

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Сюжет

Выборы - 2016 Выборы - 2016
18 сентября в Свердловской области пройдут выборы в Государственную Думу, Законодательное Собрание и органы местного самоуправления.

Новое в рубрике Политика

30 минут назад

День голосования: как это было?
В Свердловской области одновременно выбирали депутатов в Госдуму, Заксобрание и 35 местных дум.

час назад

Павел Крашенинников: «Эту кампанию я сравниваю со своими первыми выборами»
Председатель комитета Госдумы по законодательству Павел КРАШЕНИННИКОВ в этом году возглавил свердловский партсписок «Единой России» на выборах в Госдуму.

час назад

Омбудсмен выступила за отмену открепительных удостоверений
В день голосования свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова объехала 28 избирательных участков в Екатеринбурге. Ещё 46 мест для голосования по региону посетили сотрудники её аппарата. После рейда она поделилась своими выводами с корреспондентом «ОГ», который её сопровождал.

2 часа назад

«Единая Россия» серьёзно усилила свои позиции
«Люди видят стремление ведущей политической силы страны добиваться результатов»

8 часов назад

Кресла в свердловском Заксобрании займут депутаты четырёх фракций
В Законодательном собрании Свердловской области нового созыва будет сформировано четыре фракции. По предварительным итогам выборов, "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия" и КПРФ преодолевают пятипроцентный барьер.

15 сентября 2016

Наша сила — уральцы
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции в Доме журналистов призвал голосовать за ответственных людей

15 сентября 2016

Верхней Пышме невыгодно участвовать в «Большом Екатеринбурге»
В среду генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын вместе с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым провели встречу с работниками АО «Уралэлектромедь» (входит в состав УГМК) и жителями Верхней Пышмы.

15 сентября 2016

Партийные лидеры избежали личных встреч с избирателями
Накануне выборов Свердловскую область нередко упоминают в числе регионов, где сильны оппозиционные настроения. На фоне таких заключений на Среднем Урале, казалось бы, партии должны вести наиболее активную избирательную кампанию.

15 сентября 2016

«Наши избиратели не хотят бросаться на амбразуру, они хотят твёрдой политики»
Завтра — день тишины. Всё, что могли сказать кандидаты и партии во время избирательной кампании, уже сказано. Финальным и самым масштабным аккордом этой предвыборной гонки стал форум сторонников партии «Единая Россия», который состоялся 7 сентября во Дворце игровых видов спорта под девизом «Команда Урала — сила Урала».

14 сентября 2016

Евгений Куйвашев более часа отвечал на вопросы преподавателей и студентов УрФУ
Только нахождение в отпуске позволило лидеру региона Евгению Куйвашеву посвятить фактически целый день работе в Наблюдательном совете Уральского федерального университета и встрече с преподавателями и студентами вуза. Обсуждались стратегия развития нескольких институтов вуза на трёхлетний период, итоги приёмной кампании, а также вопросы продвижения имиджа университета среди разных целевых аудиторий.

Последние новости
Что было раньше