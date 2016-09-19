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Павел Крашенинников: «Эту кампанию я сравниваю со своими первыми выборами»
19 сентября 2016, 19:07
Павел Крашенинников рассказал, что, когда он был аспирантом тогда ещё Свердловского юридического института, сам входил в состав участковой избирательной комиссии. Фото: Александр Зайцев
- Опубликовано в №174 от 20.09.2016
Председатель комитета Госдумы по законодательству Павел КРАШЕНИННИКОВ в этом году возглавил свердловский партсписок «Единой России» на выборах в Госдуму. Ни разу до этого не избиравшийся в федеральный парламент от Среднего Урала в марте он включился в местную избирательную кампанию. Голосовал тоже в Екатеринбурге, а не по месту регистрации – в Москве. Специально для этого брал открепительное удостоверение. Сразу после того как депутат реализовал своё избирательное право, «ОГ» выяснила у него, действительно ли в регионе ощущаются протестные настроения и насколько слаженно работала партийная тройка «ЕР».
Павел Крашенинников голосовал на участке в Уральском государственном юридическом университете. Его он выбрал не случайно. Здесь он учился, а после окончания работал преподавателем гражданского права.
– В предыдущие разы в Госдуму вы избирались от Челябинской области и Башкирии. Чем принципиально нынешняя кампания в Свердловской области отличалась от предыдущих?
– В Челябинской области я дважды избирался по одномандатному округу. В Башкирии шёл по списку вторым номером после руководителя республики. В этот раз я стоял первым номером, ответственности было гораздо больше. Ведь мне предстояло отвечать и за других кандидатов в тройке. В целом эту кампанию я бы сравнил со своими первыми выборами 1999 года. Была новизна, драйв. Нужно было в тесном сотрудничестве работать с коллегами: согласовывать рабочие графики, поездки, выступления в СМИ и так далее.
– К слову, о работе с коллегами. Вас редко можно было увидеть на мероприятиях с другими участниками тройки. Кто-то трактовал это как несогласованность ваших отношений.
– Никакой раздробленности не было. Более того, мы регулярно собирались не только тройкой, а всем списком: проводили совещания, координировали наши действия, наши штабы также работали в плотной связке. А что касается того, что мы фактически никуда не ездили вместе, то это было сделано сознательно, чтобы охватить как можно больше территорий, избирателей в регионе. Об этом же мы договаривались и с тройкой в региональное Заксобрание, чтобы пересечений было по минимуму.
– Свердловскую область нередко ставят в один ряд с регионами, где сильны оппозиционные настроения. Вы это на себе почувствовали?
– Почувствовал. Но нужно сказать, что у каждого человека своё право видения ситуации, и в соответствии с ним он должен делать выбор. Во время встреч я не чувствовал какой-то массовой злобы и протеста. Люди в регионе доброжелательные. Дискуссии были, народ на Урале действительно очень активен, отстаивает свои права, что, безусловно, правильно.
– Эту кампанию многие назвали «скучной». На ваш взгляд, почему?
– Наверное, чернухи было значительно меньше. Вспоминаю первые кампании конца 90-х начала 2000-х – это была сплошная чернуха. Сейчас мы можем, конечно, критиковать избирательное законодательство, оно действительно чересчур зарегулировано, тем не менее многие вещи, что были тогда, просто недопустимы. И это правильно.
– Считали сколько встреч с избирателями провели?
– Я когда первый раз участвовал в выборах, считал, сколько провёл встреч, сколько сделал рукопожатий и так далее. Сейчас такого нет. Но выходных практически не было. Лишь по понедельникам я старался быть в Госдуме, потому что у нас там проходят оперативки. Несколько раз Сергей Нарышкин собирал президиум. Потом была ситуация с Олимпийскими играми, я занимался подготовкой позиции нашей страны по этому вопросу. Поэтому обычно вечером в субботу улетал в Москву, воскресенье старался проводить с семьёй, в понедельник ночью обратно.
– Говорят, что вы очень прониклись Свердловской областью, где когда-то родились. На следующий год губернаторские выборы, не получится ли так, что вы всё-таки решите принять в них участие?
– Это исключено, каждый должен заниматься своим делом. Я с удовольствием поддержу кандидатуру Евгения Владимировича Куйвашева. Мне и избиратели задавали этот вопрос, я отвечал, что на своём месте в Госдуме сделаю гораздо больше, в том числе и для Свердловской области.
Кстати
Второе и третье места в партийной тройке «Единой России» заняли председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских и депутат Госдумы Александр Петров. В общении с «ОГ» они также поделились своими впечатлениями о завершившейся кампании.
– Это был мой первый опыт участия в избирательной кампании такого масштаба. С серьёзными трудностями мы не столкнулись. Сейчас могу резюмировать, что кампания прошла относительно спокойно и очень результативно. Я встретился с более чем сотней трудовых коллективов в десятках населённых пунктов нашего региона. Что касается работы тройки, на мой взгляд, мы провели очень слаженную кампанию, – сообщил Андрей Ветлужских.
– Эта кампания была совершенно точно сложнее, чем 2011 года. Нужно было учитывать личность наших одномандатников, выдвинутых от партии в каждом городе. Мы старались показывать людям серьёзные результаты за 15 лет работы. Мы прошли долгий путь, но уже частично выполнили часть обещанного и сейчас снова подтверждаем, что будет сделано дальше. Иногда приходилось говорить нет, пусть даже после этого за меня не проголосуют. Усталость от этой кампании больше из-за праймериз – шесть месяцев гонки сказываются на личном здоровье, даёт о себе знать профессиональное выгорание в политике. Сейчас нужно отдохнуть две недели, всё осмыслить и начать выполнять всё, что мы запланировали, – заявил Александр Петров.