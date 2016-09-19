«Единая Россия» серьёзно усилила свои позиции

В нынешнем составе Госдумы РФ — 238 представителей «Единой России», в новом созыве, по предварительным данным, — 343 человека. Таким образом, Дума на 3/4 будет состоять из единороссов. Похожая ситуация и в Заксобрании Свердловской области

Опубликовано в №174 от 20.09.2016

После закрытия 18 сентября последнего избирательного участка в столичный штаб «Единой России» приехали Президент РФ Владимир Путин и лидер единороссов Дмитрий Медведев. Их визит транслировался в режиме видеоконференции. В Екатеринбурге перед экраном монитора в исполкоме партии собрались лидер партсписка губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и некоторые кандидаты в депутаты Госдумы РФ и Заксобрания. К этому времени уже было ясно, что «Единая Россия» одерживает на выборах убедительную победу, получит большинство в Законодательном собрании региона и увеличит представительство Свердловской области в Государственной думе.

О политической зрелости

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:

— Люди проявили гражданскую позицию. Она заключается и в явке: не самая большая из того, что мы видели в предыдущие избирательные кампании, но она высокая. И для «Единой России», конечно, важен результат — так же, как и для любой партии — результат хороший. Мы знаем, что людям живётся непросто, проблем много, нерешённых вопросов много. И тем не менее результат такой, какой он есть. Трудно, тяжело, а люди всё равно за «Единую Россию» проголосовали. О чём это говорит? О том, что, во всяком случае, люди видят, что представители «Единой России» — ведущей политической силы — реально стараются для них. Может быть, не всегда всё получается, но работают искренне, настолько эффективно, насколько это возможно. Правда, скептики могут сказать, что, может быть, не так и хорошо, как нужно было бы, — просто лучше никто не работает.

Но есть ещё одна составляющая. Я думаю, что это связано с растущей политической зрелостью наших людей. Эта зрелость заключается в том, что и рядовые граждане понимают, что пустые обещания ничего не стоят. И судя по всему, люди видят желание и стремление ведущей политической силы страны, работающей и так широко представленной в парламенте, добиваться положительных результатов, видят это стремление и доверяют этому желанию работать и приносить пользу стране. И конечно, это доверие нужно оправдывать. Нужно будет работать вместе с теми, кто пришёл по одномандатным округам, организовать хорошее, сплочённое профессиональное ядро, структурировать эту работу и двигаться дальше. Я не сомневаюсь, что будет сформирован хороший костяк в Госдуме, и вместе с членами других партий, представленных в парламенте, — а я всё время об этом говорю, — нужно искать точки соприкосновения, выходить на такие решения, которые будут приниматься большинством общества.

О победе

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель партии «Единая Россия»:

— Хотел бы поблагодарить всех граждан нашей страны, которые пришли на избирательные участки, проявили свою гражданскую позицию и проголосовали. Причём значительная часть из них проголосовала за «Единую Россию». Можно смело сказать: наша партия победила. Сейчас идёт подсчёт голосов. Естественно, обнародованы результаты социологических опросов, они вам уже известны. Наверное, к утру уже будет окончательный результат по всей стране. Результат хороший. Наша партия будет иметь абсолютное большинство, ну а какое это большинство, будет определено в результате подсчёта голосов.

О правильном выборе

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

— Хочу поблагодарить всех избирателей Свердловской области, кто пришёл и проголосовал. Это люди, которые думают о будущем, которым небезразлична судьба Урала. По предварительным данным, которые мы имеем, партия «Единая Россия» везде одерживает победу. Нарушений, способных повлиять на ход выборов, выявлено не было, осталось совсем немного подождать окончания подсчёта голосов. Большинство граждан продемонстрировали, что поддерживают курс президента. Мы ещё раз доказали, что идём правильным путём, путём сильной и независимой страны. И только мы сами своими руками можем добиваться улучшения качества жизни, роста экономики.

О новом региональном парламенте

Виктор ШЕПТИЙ,руководитель регионального отделения «Единой России»:

— Те цифры, которые мы сейчас получаем, говорят, что Законодательное собрание значительно обновится, и можно смело говорить, что представительство партии в нём будет увеличено. Отмечу, что программы наших кандидатов были результатом народного волеизъявления, что и позволило нам получить такой результат на выборах.

О явке избирателей

Валерий ЧАЙНИКОВ, председатель Избирательной комиссии Свердловской области:

— На выборах в Законодательное собрание Свердловской области проголосовало 41,21% избирателей, на выборах в Госдуму — 41,26%. Явка разная, поскольку граждане без регистрации и те, кто голосовал в местах временного пребывания (больницах, СИЗО, на вокзалах) могли выбрать только депутатов в Госдуму по единому округу. Явка на 11% меньше, чем на аналогичных выборах в 2011 году. Но и в среднем явка по РФ стала ниже на такой же процент. Малые территории — Таборы, Пелым — голосовали более активно. В больших городах явка ниже. В Екатеринбурге она составила 35–36%. В 2011 году она была чуть больше 50%. Мы ожидали более высокую явку. Кто-то связывает это с тем, что люди пока не вернулись с дач. Но может быть, повлияла также незаметная избирательная кампания — политические партии и кандидаты были недостаточно активны.

Мы применяли 660 комплексов обработки избирательных бюллетеней двух видов. КОИБы одного вида работали безупречно, а более 60 электронных урн второго вида допускали ошибки. В основном сбои дали сканеры. Поэтому часть избиркомов обнаружили получение некорректных сведений, когда сводили итоги, и приняли решение пересчитывать документы вручную. На результатах выборов это не сказалось, это лишь усложнило работу участковых комиссий.