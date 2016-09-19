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День голосования: как это было?

19 сентября 2016, 20:05
Самыми активными избирателями по-прежнему остаются пенсионеры. Фото: Алексей Кунилов

Самыми активными избирателями по-прежнему остаются пенсионеры. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №174 от 20.09.2016

18 сентября в стране прошёл единый день голосования. Корреспонденты «ОГ» следили за избирательным процессом на местах. Чем запомнился этот воскресный день – в нашем материале.

Конкуренция в округах. Несмотря на то что окончательные итоги выборов в региональное Заксобрание ещё не подведены, уже известно, что в большинстве одномандатных округов Свердловской области лидируют единороссы. Лишь в Октябрьском округе Екатеринбурга первое место занял представитель «Российской партии пенсионеров за справедливость» Евгений Зяблицев. На момент выхода номера он набрал – 31,97%. Ожидалось, что его главным конкурентом в округе станет худрук Екатеринбургского театра эстрады, бард Александр Новиков, но пока он набрал лишь 6,73 %.

Губернатор Евгений Куйвашев проголосовал на избирательном участке в екатеринбургской гимназии № 104. Фото: Александр Зайцев

В Белоярском округе победу одерживает самовыдвиженец Илья Гаффнер (27,57%), который, к слову, является членом «Единой России». Ближе всех к нему подобрался представитель КПРФ, действующий депутат ЗССО Вячеслав Вегнер – 20,65%.

Непростая ситуация разворачивается в Асбестовском округе. Там буквально «ноздря в ноздрю» идут свердловский первый вице-премьер Владимир Власов (32,98%) и кандидат от КПРФ Наталья Крылова (31,03%).

В остальных одномандатных округах уверенно лидируют единороссы.

По общерегиональному списку в Заксобрание первое место также за «Единой Россией» – 40,18%. Второе место пока занимает «Справедливая Россия» – 16,71% с минимальным отрывом от ЛДПР, у которой 16,43%. Следом идёт КПРФ – 13,94%.

С выборных «каруселей» сняли 12 бомжей. Среди лиц без регистрации было зафиксировано 12 попыток проголосовать повторно, сообщили «ОГ» в Избирательной комиссии области. Для этой категории граждан в регионе работало 87 избирательных участков. Избиратели проголосовали на 70 из них.

– Всех избирателей без регистрации комиссии заносили в электронный реестр. По­этому любая участковая комиссия (УИК) в режиме реального времени могла отследить, кто и где уже взял бюллетень, что исключило возможности повторного голосования, – отметил глава Облизбиркома Валерий Чайников.

Вместе с депутатом Заксобрания Сергеем Чепиковым на избирательном участке – почти вся семья. Фото: facebook.com

На момент закрытия участков в электронный реестр было включено 963 избирателя без регистрации, 461 человек из них проголосовал в Екатеринбурге, 77 – в Нижнем Тагиле. В основном на эти избирательные участки приходят люди, которые выписались из одной квартиры и не успели вписаться в другую.

– Маргинальные бездомные составляют около трети от всех голосующих без регистрации. Ажиотаж среди этой категории граждан был в 12 часов – в это время как раз закрывается дом ночного пребывания, находящийся неподалёку, – рассказал председатель УИК №1488 в Екатеринбурге по ул. Белинского, 123 Владимир Мазур.

Перепись населения 2010 года зафиксировала в регионе 14 173 бездомных, из них 13 409 – в Екатеринбурге.

– Ни один кандидат не общался с такими избирателями. В предвыборных программах об этой категории населения не было ни строчки, – сказал директор «Бюро по трудо­устройству лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию» Юрий Потапенко.

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий взял на выборы младшую дочку Веронику и доверил ей опустить бюллетень в избирательную урну. Фото: facebook.com

На выборах депутатов Госдумы зафиксировано 18 жалоб. Среди них две жалобы на подвоз избирателей – в Новоуральске и Первоуральске. Как отметили в пресс-службе Избирательной комиссии области, в случае с Новоуральском жалоба оказалась необоснованной. После проведённой проверки выяснилось, что пассажирская «газель» завода Уралэлектромедь посёлка Верх-Нейвинского доставляла работающих на смене сотрудников предприятия на участки по заказу территориальной избирательной комиссии. Проверка по результатам ситуации, возникшей в Первоуральске, продолжается – материалы переданы в ОМВД России по городу Первоуральску.

Несколько жалоб касались незаконной агитации. Например, в Ленинскую районную комиссию Нижнего Тагила поступило сообщение о распространении на театральной площади жёлтых шаров с логотипом «Справедливая Россия». Факт подтвердился, комиссия направила представление в МУ МВД России «Нижнетагильское». Несколько граждан пожаловались на отсутствие их данных в списках избирателей, ещё нескольких человек обвинили в том, что они опустили в урну больше бюллетеней, чем могли. Кроме того, 25 обращений поступило в комиссию по выборам депутатов Заксобрания области. Шесть из них подтвердились – это жалобы на неточности в списках избирателей и нарушения в рамках предвыборной агитации. По двум обращениям идёт проверка. Обе жалобы связаны с подвозом избирателей на участки.

Тем, кто не смог прийти на участок по состоянию здоровья, выездная избирательная комиссия привозила бюллетени на дом. Фото: Алексей Кунилов

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Выборы - 2016 Выборы - 2016
18 сентября в Свердловской области пройдут выборы в Государственную Думу, Законодательное Собрание и органы местного самоуправления.

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