Кто проходит в Госдуму от региона по партийным спискам?

Вся ли тройка кандидатов попадёт в Госдуму?. Фото: facebook.com

Опубликовано в №175 от 21.09.2016

Свердловские единороссы ещё ждут окончательных итогов выборов, чтобы полностью определиться со списком депутатов в Госдуме. Если с одномандатными округами всё понятно — проходят 7 победителей, то с общим количеством мест — 9 или 10 — ясности пока нет.

Нужно сказать, что в законодательном органе страны состав представителей от выигравшей в регионе партии существенно поменяется. Из прежнего состава останется только Зелимхан Муцоев. Все остальные в Госдуме будут новичками: Сергей Бидонько, Андрей Альшевских, Лев Ковпак, Сергей Чепиков, Алексей Балыбердин и Максим Иванов.

— По одномандатникам беспрецедентная для Свердловской области история. Мы взяли все мандаты по одномандатным округам, где выдвигали кандидатов, — заметил руководитель регионального отделения «ЕР» Виктор Шептий.

Если рассматривать предварительные итоги выборов, то по партийным спискам в Госдуму от свердловских единороссов попадают Павел Крашенинников и Андрей Ветлужских. Но распределение партийной квоты в общероссийском масштабе даёт реготделению цифру 2,7. Затем и нужны окончательные итоги: 2 депутата или 3. Третьим в списке стоит Александр Петров. По информации, полученной в исполкоме «ЕР», высока вероятность, что он вновь станет депутатом законодательного органа РФ.

— Считаю, что предвыборную кампанию провёл корректно и достойно. Избрание депутатом Госдумы — это не самоцель, а лишь более широкая возможность лоббировать интересы региона. Но я всегда говорю, что вечного депутатства не бывает, и даже не получив депутатского мандата, всё равно буду работать на благо области, — говорит Александр Петров.

Но «ЕР» — не единственная партия, которая делегирует в Госдуму представителей от Свердловской области. По партсписку «Справедливой России» депутатом избран только Александр Бурков. Партия потеряла 2 места. У КПРФ в Госдуму тоже проходит лишь Николай Езерский, но потери скромнее — 1 мандат. Без потерь обошлась ЛДПР, на единственное завоёванное депутатское кресло нацелился руководитель реготделения партии Данил Шилков, но несмотря на успех в Свердловской области, увеличить количество представителей в Госдуме свердловским либерал-демократам не удалось.