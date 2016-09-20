«Телефон не сменю»

Алексей Балыбердин набрал 46,62% голосов. Фото: неизвестный фотограф

Опубликовано в №175 от 21.09.2016

Нижнетагильский округ до 18 сентября не зря считался слабым звеном «Единой России». Кандидатом в депутаты Госдумы от правящей партии здесь выступал политический дебютант — инженер с Уралвагонзавода Алексей БАЛЫБЕРДИН. Ему противостояли девять соперников, и среди них — главный эсер Среднего Урала Александр Бурков.

Победа Балыбердина стала сенсацией, по своей значимости сопоставимой с назначением в 2012 году начальника цеха Уралвагонзавода Игоря Холманских полпредом Президента РФ в УрФО. Получается, на нижнетагильском промышленном гиганте выпускают не только танки и вагоны, но и политиков федерального уровня.

— Алексей Владимирович, политологи называют главным вашим преимуществом тагильскую идентичность. Вы согласны?

— Конечно, тагильчане видят во мне прежде всего земляка, который живёт с ними одной жизнью. Вся моя биография связана с Вагонкой. Родители трудились на УВЗ, сейчас они пенсионеры. Я учился в школе №38, потом в Машиностроительном техникуме, Политехническом институте. 16 лет назад пришёл на завод производственным мастером, потом был назначен старшим мастером, начальником участка. Заочно окончил Академию госслужбы. В 2010-м возглавил комиссию по охране труда в профкоме. Я и сейчас живу на Вагонке, у меня семья, есть дочь и сын. Даже голосовал 18 сентября в той же школе, где учился. Я так подробно рассказываю свою биографию, потому что она типична для нашего города, здесь многие строят судьбу в пределах родного предприятия и родного района.

— Но немногие идут в политику.

— После знаменитого выступления Игоря Холманских на Уралвагонзаводе был создан комитет в поддержку Владимира Путина. Я тоже принял участие в его работе. Позднее стал соучредителем движения «Антимайдан». Наши заводчане всегда активно поддерживали курс президента, я — не исключение. Сейчас являюсь заместителем председателя движения «В защиту человека труда».

— А лично с Владимиром Путиным встречались?

— В 2013-м в составе делегации тагильчан встретился в Москве с президентом. Каждый из нас озвучил тему, наиболее актуальную для нашего города. Я доложил о плачевном состоянии лифтов. На тот момент выработавших свой ресурс подъёмников было уже более 500. После этой встречи были поручения президента, реализация программ, сделавших Нижний Тагил более красивым и комфортным. Ремонт Драмтеатра, возрождение трамвая, строительство набережной и спортобъектов.

— Решение съезда «ЕР» о выдвижении вас в качестве кандидата на выборах в Госдуму стало неожиданностью?

— Я участвовал в праймериз «Единой России», был на них четвёртым. Когда результаты по Нижнему Тагилу аннулировали, в адрес руководителя партии Дмитрия Медведева с Уралвагонзавода было отправлено письмо с тысячами подписей. Заводчане предложили мою кандидатуру, её также поддержали Игорь Холманских и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

— Как только стал известен выбор «ЕР», руководитель реготделения «Справедливой России» Александр Бурков решил баллотироваться в Нижнетагильском округе. Как думаете, почему?

— Вероятно, не думал, что Нижний Тагил сможет сплотиться, что малоизвестный кандидат одержит победу. Но тагильчан нужно знать — у них всегда своё мнение.

— А ещё они прислушиваются к мнению тех, кого уважают…

— Конечно. За меня горой встали и Сергей Носов, и руководители градообразующих предприятий — Владимир Рощупкин и Алексей Кушнарёв. Благодарен им и всем тагильчанам, оказавшим мне доверие.

— Выборная кампания выиграна. Что дальше?

— Дальше — самое сложное. Намерен реализовать всё, что наметил в предвыборной программе. Приму участие в разработке законов, направленных на улучшение жизни наших малых и средних городов. Их бюджетов хватает лишь на текущие расходы, федерация должна помочь развиваться глубинке.

— В истории есть немало примеров, когда общительные кандидаты вдруг превращались в недоступных депутатов. С вами такое может случиться?

— Уверен, что нет. К депутатской деятельности буду относиться как к работе, а мой дом, всё, что я люблю — здесь. Всегда буду рад общению с жителями Нижнего Тагила и других городов, входящих в избирательный округ.

— И номер телефона не смените?

— Не сменю. Чего мне от людей прятаться?