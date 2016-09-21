Низкая явка избирателей сэкономит госбюжет

Опубликовано в №176 от 22.09.2016

Благодаря низкой явке, а также провалу на выборах непарламентских либералов («Парнас», «Яблоко», «Партия роста», «Гражданская платформа» и других) федеральный бюджет сэкономит около 1,8 миллиарда рублей на государственном финансировании партий. Ежегодные единовременные перечисления получают все партии, которые на выборах в Госдуму по федеральным спискам набрали более трёх процентов голосов.

В 2012, 2013 и 2014 годах средства начислялись из расчёта 50 рублей за голос, с 1 января 2015-го эта сумма была повышена до 110 руб-лей. Сейчас, по подсчётам «ОГ», на эти цели ежегодно выделяется 6,995 миллиарда рублей. Так, на выборах 2011 года при явке в 60,1 процента «Единая Россия» набрала 32 379 135 голосов и теперь получает 3,562 миллиарда рублей, КПРФ за 12 599 507 голосов — 1,386 миллиарда рублей, «Справедливая Россия» за 8 695 522 голоса — 957 миллионов рублей, ЛДПР за 7 664 570 голосов — 843 миллиона рублей и «Яблоко» за 2 252 403 голоса — 248 миллионов рублей.

Пока официальные итоги выборов не объявлены, но исходя из предварительных данных можно сказать, кому и сколько достанется в этот раз.

На 1 июля 2016 года численность избирателей в России составила 111 624 248 человек (самые свежие данные на сайте Центризбиркома РФ), явка по данным на 20 сентября — 47,84 процента. Значит, проголосовало примерно 53 401 040 человек. Отталкиваясь от этого числа, мы получили следующие данные:

«Единая Россия» — 55,22 процента — 29 488 054 голоса — 3,244 миллиарда рублей;

— 55,22 процента — 29 488 054 голоса — 3,244 миллиарда рублей; КПРФ — 13,6 процента — 7 262 541 голос — 799 миллионов рублей;

— 13,6 процента — 7 262 541 голос — 799 миллионов рублей; ЛДПР — 13,39 процента — 7 150 399 голосов — 787 миллионов рублей;

— 13,39 процента — 7 150 399 голосов — 787 миллионов рублей; «Справедливая Россия» — 6,35 процента —3 390 966 голосов — 373 миллиона рублей;

— 6,35 процента —3 390 966 голосов — 373 миллиона рублей; «Яблоко» набрало 2,03 процента, поэтому с 2017 года партия не будет получать деньги из госбюджета.

набрало 2,03 процента, поэтому с 2017 года партия не будет получать деньги из госбюджета. Итого — 5,202 миллиарда рублей.

По оценкам «ОГ», по сравнению с 2016 годом экономия для федерального бюджета составит 1,793 миллиарда рублей в год.