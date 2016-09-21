Страйк* «Единой России»

Секретарь регионального отделения «ЕР» Виктор Шептий рассказал о причинах феерического провала оппозиции и секретах нескромной победы единороссов. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №176 от 22.09.2016

С завершением избирательной кампании политическая борьба не прекращается. Об этом, а также о новом политическом раскладе рассказал в эксклюзивном интервью «Областной газете» секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор ШЕПТИЙ.

ТРИУМФ ОДНОЙ ПАРТИИ

— У «Единой России» никогда не было таких результатов в Свердловской области. Кандидаты партии победили во всех одномандатных округах: и в Госдуму, и в Законодательное собрание. В голосовании по спискам ситуация аналогичная. Триумф?

— Мы благодарим всех, кто поддержал наших кандидатов и нашу программу. Особенностью этой кампании было то, что и список кандидатов во все уровни власти, и программа партии формировались непосредственно людьми. Напомню, что 22 мая партия впервые провела открытое предварительное голосование (праймериз) по подбору кандидатов для выдвижения. И, на минуточку, в нём приняло участие 217 тысяч человек. Ровно год назад мы начали подготовку новой программы регионального отделения, проанализировали обращения граждан и итоги нашей работы с 2011 года, организовали обсуждения, в том числе и с помощью «Областной газеты». Всё это вместе и помогло одержать такую победу.

— Верно ли, что праймериз стали одной из главных причин успеха партии? Были привлечены новые люди.

— Вы сами принимали в этом участие в составе оргкомитета.

— Да.

— Спасибо, что согласились. Потому что таким образом мы сделали эту работу абсолютно открытой. Вы знаете, что конкуренция между претендентами была очень высокой. Это было серьёзное психологическое напряжение. Проверка отношений между людьми, многие из которых знают друг друга давно и являются единомышленниками. Во время праймериз они оказались в конкурентных условиях. По прошествии времени я могу точно сказать, что это надо было пройти. Эта процедура закалила характер наших кандидатов. Там же были опробованы методы ведения предвыборной борьбы, которые вели либо к успеху, либо к поражению. По итогам предварительной стадии мы взяли лучшее и лучших. Беспрецедентный случай — все, кто выиграли праймериз, победили на выборах.

— Если бы не было праймериз, то список кандидатов от партии мог быть совершенно другим?

— Да. Те принципы подбора людей, которые работали раньше, всё же предполагали некоторую кулуарность. Принадлежность к той или иной группе влияния имела решающее значение. Праймериз минимизировали эти факторы.

— Открытый конкурс улучшил качественный состав кандидатов?

— Абсолютно точно. В итоге мы сформировали сильную команду, которая пошла на выборы в региональный парламент: 78 человек по партспискам и 23 одномандатника. Ещё семь человек пошли на выборы в Государственную думу. Каждый провёл за месяц не менее 100 встреч с избирателями. Люди нам говорили, что их волнует, на что следует обратить внимание. Я сам встретился с избирателями в округе более 200 раз. Кандидаты из других партий приходили к людям? На этот вопрос на половине встреч нам отвечали — нет. Конечно, это не могло не сказаться на итогах голосования, на той оценке, которую дали кандидатам избиратели 18 сентября.

РАЗГРОМ ОППОЗИЦИИ

— Прошедшие выборы, хотя их и называют самыми тихими, не обошлись без сенсаций. Первая — это полный разгром оппозиции. Вторая — победа в Нижнем Тагиле «человека труда» против одного из лидеров федеральной партии.

— «Единая Россия» полностью оправдала своё название — в нашей области мы явились объединяющей силой, способной находить компромиссы. При формировании списков кандидатов нам удалось достичь максимального сближения позиций основных политических сил региона. Ведущую роль в этом процессе сыграл губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев.

В Нижнем Тагиле произошло сплочение и финансово-промышленных групп, и органов местного самоуправления, и общественных организаций. Та же история в Екатеринбурге, хотя в 2011 году на выборах в Госдуму здесь побеждала партия «Справедливая Россия».

Оппозицию подвело не только неумение сплотить вокруг себя влиятельные силы. Многие наши оппоненты (в том числе те, кто на слуху) оказались не готовыми к личным выборам в одномандатных округах, к прямому общению с населением. Показательно, что ни один лидер региональных отделений федеральных партий не смог одержать победу в одномандатных округах. Только одна партия прошла это испытание — «Единая Россия».

Шесть кандидатов нашей партии набрали в своих округах более 50 процентов голосов: Погудин, Бабушкина, Кушнарёв, Дронов, Абзалов и Шептий.

— Третья сенсация — Свердловская область получила по партсписку три места в Государственной думе. Это больше, чем у Санкт-Петербурга. В итоге депутатский статус получает вся тройка: Крашенинников, Ветлужских, Петров.

— Если быть точным, то 10 депутатов «Единой России» будут представлять Свердловскую область в парламенте страны: 3 — по списку, 7 — от одномандатных округов. Такого не было никогда. Три человека по списку — это ещё и высокий уровень доверия к нашей области со стороны федерального руководства партии.

— Ещё один штрих к картине — впервые на этих выборах не было серьёзных замечаний к процедуре со стороны наблюдателей, правозащитников, журналистов.

— Я бы не стал рисовать благостную картину. Подвозы людей на отдельные участки всё-таки были. Мы видели также в одном из избирательных округов неоправданно активное голосование по открепительным удостоверениям. Будем разбираться со всеми случаями.

Очевидно, что состояв-шиеся изменения в законодательстве заметно уменьшили применение агрессивных методов политической борьбы. И в сам день голосования почти не было провокаций на участках.

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

— Впечатляющий результат партии на выборах предполагает усиление её роли в политической жизни, в формировании органов власти. Когда начнутся консультации?

— Те, кто решили после выборов отдохнуть, сейчас отменяют свои отпуска. Завершение выборов — это не конец, а начало сложного политического процесса.

В эту субботу в Москве состоится заседание генерального совета партии, где будет дана оценка всем регионам. А перед этим, в четверг, по горячим следам мы проанализируем на политсовете наши итоги. В этот же день сформируем окончательный состав нашей фракции в Законодательном собрании. «Единая Россия» получила 72 процента. Это квалифицированное большинство.

7 октября на областной партконференции мы обсудим и примем коллективное решение о том, кого рекомендовать на руководящие должности в региональном парламенте. Вероятность того, что партийные решения будут реализованы на площадке ЗакСо с учётом квалифицированного большинства нашей партии, достаточно высока.

С другими четырьмя партиями, которые имеют представителей в собрании, мы, безусловно, будем вести диалог, а кадровые и структурные решения будем принимать с учётом их мнения.

— Возможна новая структура Заксобрания?

— Да. Каждый созыв должен заново утверждать свою структуру.

— Когда планируете определиться с кандидатурой представителя Заксобрания в Совете Федерации?

— 22 сентября. Здесь не буду держать интригу — кроме Аркадия Михайловича Чернецкого, других имён не звучало. Сама процедура избрания состоится на первом заседании парламента, состоится тайное голосование. Сомнений в том, что будет поддержан Чернецкий, ни у кого нет. Он показал свою эффективность и работоспособность и в Совете Федерации на предыдущем сроке, и сейчас во время выборов в составе региональной тройки, отработал на 200 процентов.

— Оппозицию не жалко?

— А нас кто жалел? Когда проводились акции протеста за гранью приличий, когда перед зданием Заксобрания сжигали чучело с моей фамилией, мы работали. Я спокойно отношусь к таким «шуткам», но люди воспринимают это иначе — во время выборов они дали оценку таким действиям наших оппонентов.

— Не боитесь, что в течение пяти лет «Единая Россия» при отсутствии спарринг-партнёра может потерять спортивную форму?

— Помимо выполнения наказов избирателей, нам предстоит решить ещё две крупные политические задачи: в 2017 году состоятся выборы губернатора Свердловской области, а в 2018-м — Президента Российской Федерации. По этой причине мы не сможем выключиться из политической борьбы. Будем в тонусе.