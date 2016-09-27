В 1995 году администрация региона была преобразована в правительство Свердловской области

Вверху на первой полосе «Областной газеты» до конца 1995 года значилось «Издание администрации Свердловской области». Лишь в последнем номере года за 29 декабря текст сменился на «Издание высших органов государственной власти Свердловской области»

Опубликовано в №179 от 27.09.2016

Постановление «О преобразовании и реорганизации Администрации Свердловской области» подписал первый председатель свердловского правительства Валерий Трушников. Созданному органу власти от упразднённой администрации региона были переданы значительные полномочия по управлению областным хозяйством.

Но перемены коснулись не только названия. Согласно документу, некоторые отделы ждала реорганизация, многие структурные подразделения администрации были упразднены, а вместо них образованы новые. Так, например, в 1995 году появились комитет по инвестициям в социальную сферу и строительству, комиссия по защите прав бывших военнослужащих, комиссия по защите прав несовершеннолетних, управление информационных технологий, комитет межрегиональных связей, комитет оборонной промышленности и конверсии, отдел науки и образования и другие структурные подразделения.

— На каждый пост в правительстве претендовали несколько кандидатов. Из них были отобраны настоящие профессионалы, — говорил Валерий Трушников в интервью «ОГ» несколькими днями позже. — Если раньше правительство несло полную ответственность за положение в области, но не имело адекватных этой ответственности прав, то теперь они появились. Нам удалось сформировать по-настоящему квалифицированное правительство, способное решить самые серьёзные задачи.

Спустя полтора месяца, 4 ноября 1995 года, появился и закон «О Правительстве Свердловской области».