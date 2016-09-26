Губернатор поблагодарил «ОГ» за освещение избирательной кампании

Опубликовано в №179 от 26.09.2016

Главному редактору «Областной газеты» Полянину Д.П.

Уважаемый Дмитрий Павлович! Поздравляю Вас и весь коллектив редакции с успешным проведением выборной кампании!

Жители Свердловской области проявили высокую гражданскую ответственность и сознательность, продемонстрировали неравнодушие к будущему страны, сделали свой выбор в пользу сильной и независимой России, стабильного и поступательного развития экономики, позитивных социальных преобразований, повышения качества жизни.

Благодарю вас и ваших коллег за оперативное, полное и честное освещение избирательной кампании, помощь и содействие в организации выборного процесса, информирование уральцев о важности предстоящего выбора и политических программах партий и кандидатов. Результатом нашей совместной работы стали легитимные, честные, открытые выборы в Свердловской области. Желаю Вам и коллективу редакции здоровья, благополучия, новых успехов в работе на благо Свердловской области.

С уважением, губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ