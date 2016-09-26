Областное правительство возглавит губернатор

Лидер региона Евгений Куйвашев (на снимке) поблагодарил Дениса Паслера за хорошую работу на своём посту и удовлетворительно оценил деятельность областного правительства по развитию региона. Фото: Департамент информационной политики губернатора

Опубликовано в №179 от 27.09.2016

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 26 сентября подписал Указ об отставке председателя правительства Свердловской области, удовлетворив его заявление.

Денис Паслер в должности областного премьера работал с июня 2012 года. Его уход стал событием сколь неожиданным, столь и ожидаемым. Подписав его заявление об отставке, губернатор ликвидировал дублирование полномочий по отдельным управленческим позициям между своей администрацией и аппаратом регионального правительства. Практика, когда губернатор является одновременно председателем ветви исполнительной власти, в России широко распространена. Достаточно посмотреть на наших соседей — Челябинскую область. Такая же система управления действует в Нижегородской, Мурманской, Орловской областях, и список ещё можно продолжить.

— Выражаю благодарность Денису Владимировичу за совместную работу, достижение позитивных результатов в региональном развитии. Председатель и члены кабинета министров работали удовлетворительно, чётко понимая цели и задачи, которые стоят перед Свердловской областью, перед регионом и страной. Сегодня жизнь ставит новые задачи: повышение качества государственных услуг, оптимизация управления, более эффективное использование и экономия бюджетных средств. Я как руководитель области обязан реагировать на эти запросы. В ближайшее время в Законодательное собрание Свердловской области будет внесён законопроект, в соответствии с которым правительство региона будет возглавлять губернатор Свердловской области, — прокомментировал Евгений Куйвашев.

По его словам, данный шаг позволит укрепить политический курс Президента России, обеспечить успешное исполнение майских указов президента, достижение реального повышения качества жизни уральцев. Новому составу кабинета министров предстоит продолжить работу по развитию хозяйственного комплекса области, обновлению дорожной, транспортной, энергетической инфраструктуры, развитию муниципальных образований. В центре работы правительства по-прежнему будут задачи укрепления социального благополучия жителей региона, повышения качества работы медицинских и образовательных учреждений.

— Уверен, мы выведем Свердловскую область на новый, более высокий уровень развития. И сделаем это сообща, работая напряжённо, с полной отдачей во имя благополучия уральцев, — сказал Евгений Куйвашев.

Комментарий Людмила Бабушкина, председатель Законодательного собрания Свердловской области: — Решение, принятое лидером региона Евгением Владимировичем Куйвашевым, о том, что правительство Свердловской области отныне возглавит губернатор, соответствует основному федеральному тренду на объединение исполнительной вертикали власти. В Российской Федерации осталось совсем немного субъектов, где сохраняется выделенное в самостоятельный орган правительство. Принимая такое решение, Евгений Владимирович, несомненно, сделал очень ответственный и даже, можно сказать, отважный шаг. Ведь, возглавив правительство области, он фактически принимает на себя всю ответственность за работу всех подразделений исполнительной власти. Несомненно, такое решение усилит меру ответственности руководителей органов исполнительной власти, повысит эффективность работы, сплочённость команды. В то же время, думаю, нам не стоит ждать каких-то потрясений и значительных изменений в структуре областного правительства. Именно Евгений Владимирович принимал на работу всех министров, их заместителей. Он работает с ними в постоянном контакте. Фактически, приняв решение о непосредственном руководстве, губернатор упрощает схему принятия решений и повышает эффективность их исполнения.

Положение, когда губернатор области возглавит правительство области, потребует не только внесения изменений в Устав региона, но и редактирования целого ряда других законодательных и подзаконных актов, принятых депутатами Законодательного собрания Свердловской области.

— Необходимо в самый короткий срок, а законом он установлен не более одного месяца, наладить работу Законодательного собрания, обновить его структуру. Это очень важно для последующей чёткой работы, чтобы качественно принимались законопроекты и чтобы затем они эффективно работали. В Свердловской области впервые высшее должностное лицо одновременно возглавит правительство, но, думаю, вектор оптимизации выбран верный. Уровень доверия к губернатору сегодня очень высок, о чём говорят результаты состоявшихся выборов, где он возглавлял партийный список «Единой России». На мой взгляд, возглавив правительство, Евгений Куйвашев добавит доверия к действиям исполнительной власти, — выразил своё мнение руководитель регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий.

Формально по Уставу Свердловской области с уходом премьера и все министры автоматически уходят в отставку, но до формирования нового правительства Евгений Куйвашев поручил действующему составу кабмина исполнять свои обязанности. В настоящий момент исполнение обязанностей председателя правительства Свердловской области возложено на первого вице-премьера — министра инвестиций и развития Алексея Орлова. Как отметил губернатор, персональный состав правительства Свердловской области будет формироваться исходя из профессиональных и личностных качеств кандидатов, их опыта и понимания меры ответственности перед жителями Свердловской области.