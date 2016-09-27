После выборов в органах власти произошли кадровые изменения

Избрать на пост спикера Госдумы Вячеслава Володина предложил Президент РФ Владимир Путин. Фото: government.ru

Опубликовано в №180 от 28.09.2016

24 сентября в Москве состоялось заседание Высшего совета и Генерального совета партии «Единая Россия», где некоторые назначения вызвали явный резонанс.

Бывший спикер Госдумы единоросс Сергей Нарышкин ушёл на госслужбу. На его место депутатам предложена кандидатура первого замруководителя Администрации Президента РФ Вячеслава Володина. На должности вице-спикеров Госдумы седьмого созыва на заседании выдвинули пятерых: Александра Жукова, Владимира Васильева, Сергея Неверова, Ирину Яровую и Петра Толстого.

— Эти люди пользуются безусловным авторитетом в партии. При этом первые четверо имеют опыт работы в предыдущей Думе. Десять депутатов от партии, представляющих Свердловскую область, вошли в разные внутрифракционные группы. Их создано пять, с целью сделать фракцию более управляемой. Думаю, что работоспособность новой Госдумы окажется выше, чем предыдущей. Во всяком случае, всё возможное для этого будет создано, — считает лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.

По сути, сейчас происходит значительное обновление кадрового состава в высшем управленческом звене страны. И несомненно, этот процесс, как круги по воде, должен дойти в регионы, что, собственно, и происходит. На днях стало известно о добровольной отставке председателя областного кабмина Дениса Паслера.

— Ключевые тезисы развития региона до 2030 года, определённые губернатором, останутся ориентиром и при новом составе правительства. У депутатского корпуса уже есть ряд внесённых законопроектов, есть план работы на 4-й квартал, поэтому уже есть чем заняться. Квалифицированного большинства в Заксобрании за всю его историю не имела ещё ни одна партия или движение. Мы понимаем, что пользоваться этим инструментом нужно осторожно, необходимо проводить широкие консультации, выслушивать оппонентов. Однако мы будем выдвигать свои кандидатуры на должности руководителей всех комитетов. Предстоит серьёзная реструктуризация нашей исполнительной власти, нужно начинать работу над бюджетом, продолжать реализацию майских указов Президента России, взаимодействовать с муниципалитетами — это потребует напряжённой законотворческой работы, — говорит Виктор Шептий.