«За меня голосовали коллеги и пациенты»

На днях прошло первое заседание новой думы Каменска-Уральского, где председатель прошлого созыва Валерий Пермяков рассказал новичкам об их обязанностях. Фото: duma.kamensk-uralskiy.ru

Опубликовано в №180 от 28.09.2016

Неделю назад в 35 муниципалитетах области прошли выборы в местные думы. «ОГ» спросила новых депутатов, с какими задумками они пришли в думы и успели ли включиться в рабочий процесс.

Ольга ГУЩИНА, дума Ивдельского ГО («Единая Россия», участковый терапевт Ивдельской ЦРБ):

— В думе я буду единственным представителем медицины — за меня голосовали и коллеги, и пациенты. Как и в любом отдалённом муниципалитете, в нашем здравоохранении есть проблемы: скорость оказания услуг из-за разбросанности населённых пунктов по территории, не хватает фельдшеров, медсестёр и узких специалистов.

Инна ДОЛГИХ, дума ГО Нижняя Салда (самовыдвиженец, редактор газеты «Салдинский рабочий»):

— Приятно, что салдинцы оказали мне доверие: журналисты нечасто становятся депутатами местных дум. Планирую работать в комиссии по соцполитике. Кроме работы по наказам избирателей (и наших читателей), намерена приблизить к реальности давнюю мечту: включить в состав инженерной школы, которая работает в нашем городе, учебное заведение по подготовке рабочих кадров. Также неплохо бы организовать училище с полным пансионом для детей из малообеспеченных семей, подобное кадетской школе в Верхней Салде. Только готовить это училище будет не военных, а рабочих самых востребованных на производстве специальностей, эту идею поддерживает наш мэр Елена Матвеева. Надеюсь, что статус депутата поможет мне реализовать этот проект.

Алексей МЕЛЬНИКОВ, дума Кушвинского ГО («Единая Россия», директор школы №3):

— Я хорошо знаю свой округ, так как здесь живут семьи моих учеников. В основном все жалобы и предложения избирателей касались сферы ЖКХ и благоустройства нашего микрорайона, но эти проблемы решить достаточно трудно из-за ограниченности бюджета. Сам я в думе намерен активно заняться инициативами работающей молодёжи. К сожалению, в нашем городе мало мест, где молодой человек может реализовать свои способности, отдохнуть без бутылки пива. В Кушве должно быть больше мест для культурного досуга. Хорошим примером может стать парк за Дворцом культуры. Раньше в зарослях парка выгуливали собак, а теперь он преобразился — мамы гуляют с колясками, дети катаются на роликах, пожилые люди соревнуются в скандинавской ходьбе.

Борис КОМЛЕВ, дума Белоярского ГО («Оплот России», пенсионер):

— В новой Госдуме партийные фракции уже разделили портфели, а мы пока так и не собрались новым составом: завтра только-только получим свои удостоверения. В нашу думу, кроме меня, прошло ещё два кандидата от «Оплота России» — Владислав Гилёв и Александр Слепухин, но озвучивать рабочие планы, наверное, пока рановато: надо сначала встретиться с командой коллег, состав которой обновился на 85 процентов.

Владимир СКЛЮЕВ, дума Ачитского ГО (КПРФ, водитель автобуса Ачитского муниципального пассажирского автотранспортного предприятия):

— Я выдвинулся в думу, чтобы поддержать родное транспортное предприятие — единственное в районе, и решить проблемы, связанные с перевозками земляков. Уже полгода работаем без одного водителя, молодёжь не идёт: зарплата небольшая, а график работы тяжёлый. Район старается нам помочь: в этом году мы получили один автобус, но в замене нуждаются еще четыре. Раньше мы и школьников возили, и в междугородные рейсы ездили, но сейчас для этого нужны специально оборудованные автобусы, а денег на их покупку нет, поэтому ездим только внутри района.