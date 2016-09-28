Арбитражный суд утвердил мировое соглашение между УВЗ и «Альфа-банком»

Опубликовано в №181 от 29.09.2016

Арбитражный суд Челябинской области вчера, 28 сентября, утвердил мировое соглашение по иску «Альфа-банка» к корпорации «Уралвагонзавод» по долгу. Об этом «ОГ» сообщили в суде.

– Акт был принят на закрытом судебном заседании. Прекращено производство по делу на основании заключения мирового соглашения. Оно утверждено Арбитражным судом, – рассказали «ОГ» в Арбитражном суде Челябинской области.

Напомним, Арбитражный суд Челябинской области рассматривал дело о банкротстве Уралвагонзавода по иску «Альфа-банка». Корпорация задолжала кредитному учреждению 7,3 млрд рублей и 30,2 млн долларов. Как пояснял заместитель генерального директора Алексей Жарич, иск был связан с просрочкой по кредитам челябинского «ЧТЗ-Уралтрак» (он входит в состав корпорации) из-за тяжёлой ситуации на предприятии. Уралвагонзавод выступал в качестве поручителя.