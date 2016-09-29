Автор


Первое «заседание»

29 сентября 2016, 02:58
Представительство депутатов-женщин в новом созыве сократилось с пяти до трёх. Людмила Бабушкина переизбралась в законодательный орган власти в пятый раз. Фото: Павел Ворожцов

Представительство депутатов-женщин в новом созыве сократилось с пяти до трёх. Людмила Бабушкина переизбралась в законодательный орган власти в пятый раз. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №181 от 29.09.2016

Вчера в конференц-зале здания регионального правительства прошла торжественная церемония вручения мандатов вновь избранному созыву Законодательного собрания Свердловской области. Состав областного парламента обновился фактически наполовину: из 50 депутатов только 26 работали в предыдущем созыве.

В Белый дом избранные парламентарии начали прибывать ещё за час до начала церемонии. Первым, например, зарегистрировался теперь уже бывший глава администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга Валентин Лаппо. В холле депутатов встречали сотрудники Облизбиркома и аппарата свердловского Заксобрания, журналисты и фотографы. Парламентарии, избранные впервые и ещё не успевшие привыкнуть к такому вниманию, старались как можно скорее проскочить десятки фотообъективов и камер, направленных в их сторону, и скромно занять место где-нибудь в середине. Политики с опытом, напротив, в сторону конференц-зала продвигались неторопливо, успевая по пути пожать руки коллегам, обняться и поздравить друг друга с окончанием кампании.

В зале на столе парламентариев уже дожидались их удостоверения. Перед началом вручения председатель Обл­избиркома Валерий Чайников около 15 минут подводил итоги самой крупной избирательной кампании в регионе.

Далее заместитель председателя Облизбиркома Сергей Краснопёров стал по очереди приглашать избравшихся получить своё депутатское удостоверение. По результатам выборов 36 из 50 мандатов достались представителям партии «Единая Россия»: 12 единороссов про­шли по партийным спискам и 24 – по одномандатным округам (хоть Илья Гаффнер и шёл как самовыдвиженец, состоять он будет во фракции «ЕР»). Остальные места распределились между депутатами, представляющими «Справедливую Россию» – пять мест, КПРФ и ЛДПР – по 4 места, и один мандат достался представителю Российской партии пенсионеров за справедливость Евгению Зяблицеву, который в беседе с «ОГ» сообщил, что не собирается примыкать к другим фракциям, а возглавит собственную и будет её единственным участником.

Мандаты не получили только Аркадий Чернецкий и Александр Серебренников, которые не явились на церемонию. Как ожидается, уже на первом заседании регионального парламента, которое состоится 11 октября, Чернецкий будет вновь делегирован большинством голосов в Совет Федерации, поэтому его мандат будет замещаться. Как сообщил «ОГ» источник в Заксобрании, его место с большой вероятностью займёт гендиректор ООО «УГМК-Агро» Илья Бондарев.

– Вероятность такого расклада 99,9 процента, – рассказал источник.

После того как все парламентарии получили свои удостоверения, слово взял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он поблагодарил избирательную комиссию за «корректную и выдержанную кампанию», поздравил избранных парламентариев и напомнил, что в скором времени им предстоит рассмотреть его законопроект об отмене должности председателя регионального правительства.

– Есть инициативы, которые я уже анонсировал. Они касаются в первую очередь повышения качества госуслуг, оптимизации управления. В скором времени в Заксобрание будет внесён законопроект, в соответствии с которым губернатор возглавит правительство. Надеюсь, предложение будет поддержано, и мы в кратчайшие сроки сформируем новую структуру исполнительной власти Свердловской области, которая позволит более прозрачно и эффективно работать над выполнением задач, поставленных президентом, – заявил Евгений Куйвашев.

Со стороны депутатского корпуса выступила председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина. Она поблагодарила Евгения Куйвашева как лидера списка «ЕР» на выборах в ЗССО за «консолидацию всех сил и поддержку».

– Большинство мандатов получили кандидаты от «Единой России». Но я уверена, что опытные парламентарии сегодня найдут общий язык со всеми политическими партиями, чтобы с первых дней начать работать над бюджетом и решать насущные вопросы, которые мы получали в наказах избирателей, чтобы оправдать их доверие, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

На первом заседании Заксобрания будет определена его структура на ближайшие пять лет: сформируются комитеты, определятся их председатели, а также спикер регионального парламента. Кстати, откроет первое заседание обновлённого парламента по уставу самый старший депутат. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ЗССО, им является нынешний председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, которому в сентября исполнилось 69 лет.

– Структура комитетов ещё будет обсуждаться. Но система, которая была до этого, работала достаточно стройно. Поэтому, на мой взгляд, радикальных изменений в структуру комитетов, их направлений работы смысла вносить нет, – поделилась с «ОГ» нынешний руководитель фракции «ЕР» Елена Чечунова. По её словам, будет ли она руководителем в новом созыве, решат её коллеги внутри фракции.

После церемонии депутаты сделали свой первый общий снимок в холле Белого дома и тут же проследовали в соседнее здание Законодательного собрания, где впервые таким составом собрались на шестом этаже в зале заседаний и за закрытыми дверями получили устав области и прослушали инструктаж.

Прямая речь

«ОГ» спросила новых депутатов, чем они планируют заниматься в региональном парламенте и кем себя видят:

Алексей ДРОНОВ, депутат от «Единой России»:

– Цель избрания – приложение моего опыта руководителя предприятия (входил в члены правления совета директоров группы компаний ЧТПЗ. – Прим. ред.) и муниципального служащего (до избрания был главой администрации ГО Первоуральск). Я знаком с бюджетным законодательством и его реализацией на месте, поэтому могу использовать свои знания при решении вопросов как области, так и родного муниципалитета. Вместо меня исполнять обязанности главы администрации будет первый замглавы администрации Валерий Хорев.

Александр КОРКИН, депутат от ЛДПР:

– В первую очередь будем работать с наказами избирателей. Включимся в работу над региональным бюджетом. На мой взгляд 50 процентов комитетов может возглавить партия большинства, а 50 процентов – представители других партий. Кто будет руководителем нашей фракции – ещё не определились. Явный претендент – Михаил Зубарев, так как он человек с опытом.

Александр ИВАЧЁВ, депутат от КПРФ:

– Каждый из наших депутатов уже определился с наиболее привлекательным для него комитетом. Я выбрал комитет по промышленности и инновациям. Вячеслав Вегнер пойдёт в аграрный комитет. Игорь Аксёнов по профилю связан со строительством, поэтому определил для себя комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Александр Ладыгин – кандидат исторических наук, преподавал в УрФУ, поэтому ему ближе проблемы образования, соцполитика. Мы сделаем всё, чтобы наша фракция работала как единый механизм.

Евгений ЛОБОВ, депутат от «Справедливой России»:

– Я ещё не знаю, чем буду заниматься в Законодательном собрании. Только вручили мандаты. Так что время покажет.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Политика

2 часа назад

Первое «заседание»
Избранные депутаты регионального Заксобрания получили мандаты и озвучили планы на будущее.

10 часов назад

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение между УВЗ и «Альфа-банком»
Арбитражный суд Челябинской области вчера, 28 сентября, утвердил мировое соглашение по иску «Альфа-банка» к корпорации «Уралвагонзавод» по долгу. Об этом «ОГ» сообщили в суде.

27 сентября 2016

«За меня голосовали коллеги и пациенты»
Неделю назад в 35 муниципалитетах области прошли выборы в местные думы. «ОГ» спросила новых депутатов, с какими задумками они пришли в думы и успели ли включиться в рабочий процесс.

27 сентября 2016

После выборов в органах власти произошли кадровые изменения
24 сентября в Москве состоялось заседание Высшего совета и Генерального совета партии «Единая Россия», где некоторые назначения вызвали явный резонанс.

27 сентября 2016

Администрация региона преобразована в правительство Свердловской области
Постановление «О преобразовании и реорганизации Администрации Свердловской области» подписал первый председатель свердловского правительства Валерий Трушников. Созданному органу власти от упразднённой администрации региона были переданы значительные полномочия по управлению областным хозяйством.

26 сентября 2016

Областное правительство возглавит губернатор
Председатель областного кабинета министров Денис Паслер ушёл в отставку

26 сентября 2016

Губернатор поблагодарил «ОГ» за освещение избирательной кампании
Евгений Куйвашев направил телеграмму главному редактору «Областной газеты» Дмитрию Полянину.

23 сентября 2016

«Завершение кампании – не повод почивать на лаврах»
Вчера губернатор Евгений Куйвашев провёл расширенное заседание областного правительства, где подвёл итоги избирательной кампании

23 сентября 2016

«Замужем за работой»
Так говорит о себе глава Нижней Туры Лариса Тюкина

22 сентября 2016

Единороссы обсудили состав своей фракции в Заксобрании
Вчера, 22 сентября, свердловские единороссы провели очередное заседание Регионального политического совета партии, где обсудили, каким будет состав их фракции в Законодательном собрании Свердловской области.

Последние новости
Что было раньше