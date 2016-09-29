Первое «заседание»

Представительство депутатов-женщин в новом созыве сократилось с пяти до трёх. Людмила Бабушкина переизбралась в законодательный орган власти в пятый раз. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №181 от 29.09.2016

Вчера в конференц-зале здания регионального правительства прошла торжественная церемония вручения мандатов вновь избранному созыву Законодательного собрания Свердловской области. Состав областного парламента обновился фактически наполовину: из 50 депутатов только 26 работали в предыдущем созыве.

В Белый дом избранные парламентарии начали прибывать ещё за час до начала церемонии. Первым, например, зарегистрировался теперь уже бывший глава администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга Валентин Лаппо. В холле депутатов встречали сотрудники Облизбиркома и аппарата свердловского Заксобрания, журналисты и фотографы. Парламентарии, избранные впервые и ещё не успевшие привыкнуть к такому вниманию, старались как можно скорее проскочить десятки фотообъективов и камер, направленных в их сторону, и скромно занять место где-нибудь в середине. Политики с опытом, напротив, в сторону конференц-зала продвигались неторопливо, успевая по пути пожать руки коллегам, обняться и поздравить друг друга с окончанием кампании.

В зале на столе парламентариев уже дожидались их удостоверения. Перед началом вручения председатель Обл­избиркома Валерий Чайников около 15 минут подводил итоги самой крупной избирательной кампании в регионе.

Далее заместитель председателя Облизбиркома Сергей Краснопёров стал по очереди приглашать избравшихся получить своё депутатское удостоверение. По результатам выборов 36 из 50 мандатов достались представителям партии «Единая Россия»: 12 единороссов про­шли по партийным спискам и 24 – по одномандатным округам (хоть Илья Гаффнер и шёл как самовыдвиженец, состоять он будет во фракции «ЕР»). Остальные места распределились между депутатами, представляющими «Справедливую Россию» – пять мест, КПРФ и ЛДПР – по 4 места, и один мандат достался представителю Российской партии пенсионеров за справедливость Евгению Зяблицеву, который в беседе с «ОГ» сообщил, что не собирается примыкать к другим фракциям, а возглавит собственную и будет её единственным участником.

Мандаты не получили только Аркадий Чернецкий и Александр Серебренников, которые не явились на церемонию. Как ожидается, уже на первом заседании регионального парламента, которое состоится 11 октября, Чернецкий будет вновь делегирован большинством голосов в Совет Федерации, поэтому его мандат будет замещаться. Как сообщил «ОГ» источник в Заксобрании, его место с большой вероятностью займёт гендиректор ООО «УГМК-Агро» Илья Бондарев.

– Вероятность такого расклада 99,9 процента, – рассказал источник.

После того как все парламентарии получили свои удостоверения, слово взял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он поблагодарил избирательную комиссию за «корректную и выдержанную кампанию», поздравил избранных парламентариев и напомнил, что в скором времени им предстоит рассмотреть его законопроект об отмене должности председателя регионального правительства.

– Есть инициативы, которые я уже анонсировал. Они касаются в первую очередь повышения качества госуслуг, оптимизации управления. В скором времени в Заксобрание будет внесён законопроект, в соответствии с которым губернатор возглавит правительство. Надеюсь, предложение будет поддержано, и мы в кратчайшие сроки сформируем новую структуру исполнительной власти Свердловской области, которая позволит более прозрачно и эффективно работать над выполнением задач, поставленных президентом, – заявил Евгений Куйвашев.

Со стороны депутатского корпуса выступила председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина. Она поблагодарила Евгения Куйвашева как лидера списка «ЕР» на выборах в ЗССО за «консолидацию всех сил и поддержку».

– Большинство мандатов получили кандидаты от «Единой России». Но я уверена, что опытные парламентарии сегодня найдут общий язык со всеми политическими партиями, чтобы с первых дней начать работать над бюджетом и решать насущные вопросы, которые мы получали в наказах избирателей, чтобы оправдать их доверие, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

На первом заседании Заксобрания будет определена его структура на ближайшие пять лет: сформируются комитеты, определятся их председатели, а также спикер регионального парламента. Кстати, откроет первое заседание обновлённого парламента по уставу самый старший депутат. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ЗССО, им является нынешний председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, которому в сентября исполнилось 69 лет.

– Структура комитетов ещё будет обсуждаться. Но система, которая была до этого, работала достаточно стройно. Поэтому, на мой взгляд, радикальных изменений в структуру комитетов, их направлений работы смысла вносить нет, – поделилась с «ОГ» нынешний руководитель фракции «ЕР» Елена Чечунова. По её словам, будет ли она руководителем в новом созыве, решат её коллеги внутри фракции.

После церемонии депутаты сделали свой первый общий снимок в холле Белого дома и тут же проследовали в соседнее здание Законодательного собрания, где впервые таким составом собрались на шестом этаже в зале заседаний и за закрытыми дверями получили устав области и прослушали инструктаж.