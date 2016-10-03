Свердловские депутаты определились с должностями в Госдуме

В беседе с «ОГ» экс-депутат свердловского парламента Сергей Чепиков признался, что кресла в Госдуме менее удобные, так как зафиксированы в одном положении, а вот монитор для голосования современнее. Фото: Сергей Чепиков

Опубликовано в №184 от 04.10.2016 под заголовком "Поделили парламент"

Завтра на первом заседании нового созыва Госдумы РФ будут приняты все кадровые решения. Руководящие посты готовятся занять два свердловских депутата: фракция «Единой России» утвердила кандидатуру Павла Крашенинникова на должность главы объединённого комитета по конституционному, гражданскому и уголовному законодательству, а бывшего министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергея Бидонько выдвинула на должность замглавы комитета по транспорту и строительству.

Представители парламентских фракций договорились, что 13 думских комитетов возглавят представители «Единой России», по пять — КПРФ и ЛДПР, три — «Справедливой России». К слову, в новом созыве количество комитетов сократилось до 26 (в предыдущем их было 30). Это было сделано по двум причинам. Во-первых, чтобы сократить штат. Во-вторых, в прошлом созыве некоторые комитеты создавались под конкретных людей — профессионалов в своей области, а в новый созыв некоторые из них не прошли. Один из них — Владимир Плигин, возглавлявший комитет по конституционному законодательству. Поэтому было решено объединить его комитет с комитетом по гражданскому праву. Главная кандидатура на пост укрупнённой структуры — Павел Крашенинников.

Как ожидается, другой свердловский депутат — Сергей Бидонько — займёт пост замруководителя комитета по транспорту и строительству.

— Тема комитета близко связана с моей деятельностью до избрания, поэтому коллеги поддержали. Теперь нужно, чтобы это решение утвердили на заседании, — говорит Сергей Бидонько.

С учётом того, что «ЕР» получила абсолютное большинство в Госдуме, сомнений в согласовании кандидатур Крашенинникова и Бидонько на руководящие посты нет.

Что касается остальных свердловских «единороссов», избравшихся в Госдуму, то большинство из них также определились, в каких комитетах собираются работать. Тагильчанин Алексей Балыбердин со своим опытом работы на Уралвагонзаводе планирует войти в комитет по промышленности. Компанию ему там, по всей видимости, составит другой свердловский депутат Андрей Альшевских. Андрей Ветлужских изъявил желание войти в комитет по обороне. Максим Иванов планирует работать в комитете по делам общественных организаций и религиозных объединений. Лев Ковпак нацелился на комитет по бюджету и налогам. Единоросс Зелимхан Муцоев в прошлом созыве был зампредседателя комитета по делам СНГ. В этот раз на руководящую должность он не метит, планирует войти в комитет по международным делам. Олимпийский чемпион Сергей Чепиков естественно, надеется связать свою работу с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодёжи. Александр Петров (в предыдущем созыве он входил в комитет по охране здоровья) не стал раскрывать своих амбиций. «На усмотрение партии», — прокомментировал он.

Единственный свердловский парламентарий от «Справедливой России» Александр Бурков согласован в должности первого замруководителя фракции эсеров. Коммунист Николай Езерский намерен продолжить работу в комитете по безопасности и противодействию коррупции. Два свердловских представителя ЛДПР Данил Шилков и Игорь Торощин сообщили, что ещё не определились.

— Распределение по комитетам — условность. Все мы имеем право участвовать в заседаниях не только своих комитетов, — поделился с «ОГ» один из депутатов Госдумы. — Интересную установку на этот раз дал Вячеслав Володин. Он сказал, что те депутаты, которые получат должности председателей комитетов и их замов должны будут сосредоточиться на работе в думе. Задача же рядовых депутатов — активно заниматься подготовкой к президентским и губернаторским выборам, больше работать в регионах.

Как сообщили «ОГ» свердловские депутаты, сейчас они проходят серию инструктажей в духе, как пользоваться системой для голосования, как рассаживаться в зале. Известно, например, что Андрею Альшевских предстоит занять место в первом ряду прямо напротив вице-спикера Госдумы. Его свердловские коллеги шутят, что засыпать на таком ответственном месте точно нельзя, не говоря уж о прогулах.

— Вячеслав Володин сразу сообщил нам, что в этом созыве будет повышенная дисциплина. Если раньше на заседаниях могло быть такое, что по рядам бегал человек и голосовал вместо вышедших из зала депутатов, то сейчас на контроле будет каждый голос, — говорит Сергей Чепиков.