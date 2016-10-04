Владимир Путин увеличил популярность российского мороженого в Китае

Опубликовано в №185 от 05.10.2016

Благодаря традиционному вкусу российское мороженое постепенно становится одним из самых популярных импортных товаров в Поднебесной. С января по август 2016 года через пограничный пункт города Маньчжурия из России было импортировано 271,4 тонны российского мороженого — в 2,7 раза больше аналогичного показателя прошлого года. При этом в денежном выражении объём поставок увеличился в 14,9 раза до 863 тысяч американских долларов, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».

Издание отмечает: в сентябре произошёл взрывной рост интереса к продукту после того, как президент России Владимир Путин, прибывший в китайский город Ханчжоу для участия в саммите Группы двадцати, привёз своему китайскому коллеге Си Цзиньпину в подарок коробку российского мороженого.

— После саммита в Ханчжоу к нам обратились многие предприниматели, которые намерены заниматься импортом мороженого из России. Китайские импортёры специально выясняли, какое мороженое привозил президент, — сообщили в Управлении по инспекции и карантину города Маньчжурия.

Господин Юй Вэй — председатель правления компании «Е Пинь До», которая занимается импортом российского мороженого, рассказал изданию, что сейчас железная дорога не справляется с объёмами поставок, поэтому компании начали использовать автомобили-холодильники для перевозки товара с Хэйхэ до Харбина.