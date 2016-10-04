Артёмовские думцы с 15-го раза приняли поправку в устав муниципалитета

Опубликовано в №185 от 05.10.2016

На первом заседании думы Артёмовского ГО депутаты нового созыва практически единогласно проголосовали за принятие в устав муниципалитета поправки, предполагающей переход на выборы главы по пятой модели (когда мэра выбирают депутаты из кандидатур, предложенных конкурсной комиссией). Дума прошлого созыва не смогла это сделать 14 раз.

За изменение устава проголосовали 19 депутатов из 20 — в том числе депутаты прошлого созыва Александр Шарафиев, Татьяна Петрова, Раиса Гареева и Александр Малых, которые раньше стояли на том, что выбирать главу нужно путём прямого голосования. Не поддержала коллег только депутат от КПРФ Екатерина Котлова, которая, работая в прошлом созыве, также отстаивала необходимость прямых выборов.

— Мы голосовали не за переход на выборы по результатам конкурсной комиссии, а за выход из патовой ситуации. 7 октября завершается трёхмесячный срок, данный нам областным судом для приведения устава в соответствие с законом Свердловской области. И если бы мы не приняли поправку в устав — пришлось бы распускать вновь избранную думу, — рассказал «ОГ» Александр Шарафиев. — Мы остаёмся при своих убеждениях и не оставляем попыток вернуться к прямым выбором главы. Например, можно во время какой-нибудь избирательной кампании провести опрос населения, и если большинство нашу позицию поддержит — обратиться с предложением в Заксобрание области.

На ближайших заседаниях дума, а вслед за ней и администрация губернатора утвердят свои кандидатуры в состав конкурсной комиссии. После этого пройдут все необходимые процедуры для выборов главы Артёмовского ГО, который одновременно возглавит администрацию муниципалитета. Нынешняя глава Артёмовского ГО Ольга Кузнецова останется мэром до выборов нового главы муниципалитета. Сити-менеджер Татьяна Позняк уже покинула свой пост в связи с истечением срока контракта. Обязанности сити-менеджера сейчас исполняет первый замглавы администрации Александр Иванов.