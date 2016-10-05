Рогозин предложил Путину сменить руководство УВЗ

Опубликовано в №186 от 06.10.2016

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс страны, написал письмо Президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложил передать Уралвагонзавод госкорпорации «Ростех». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственный источник, близкий к руководству Минобороны. В итоге Президент РФ поручил Минпромторгу и Минэкономразвития проработать предложения Рогозина.

Как сообщает издание, вице-премьер выразил недовольство работой главы УВЗ Олега Сиенко. Необходимость кадровых перемен он объяснил сложным финансово-экономическим положением предприятия (на конец первого полугодия 2016 года чистый долг УВЗ составил 276 миллиардов рублей при выручке в 43,1 миллиарда) и угрозой выполнению работ по гособоронзаказу. Спасти предприятие, по мнению Рогозина, можно, только передав корпорации, у которой есть деньги.

В пресс-службе УВЗ отказались комментировать эту тему.

Кстати, накануне стало известно, что Газпромбанк планирует выдать УВЗ кредит под госгарантии для погашения основной задолженности перед Альфа-банком, который пытается взыскать с предприятий корпорации кредитные долги на 7,3 миллиарда рублей и 30,2 миллиона долларов. Ранее финансовая организация даже подала иск о банкротстве УВЗ, но в конце сентября они заключили мировое соглашение по погашению и реструктуризации задолженности.