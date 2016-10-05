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Президент РФ дал установки новой Госдуме и провёл кадровые изменения в Кремле

5 октября 2016, 17:22
  • Опубликовано в №186 от 06.10.2016 

Выступая на первом заседании новой Госдумы, Владимир Путин первым делом напомнил депутатам, в чём сила России.

— Сила России — внутри нас самих. Она внутри нашего народа, в наших людях, в наших традициях и в нашей культуре, в нашей экономике, в огромной нашей территории и природных богатствах, в обороноспособности. Но самое главное — наша сила, безусловно, в единстве нашего народа, — подчеркнул глава государства.

Также Путин выразил надежду, что парламентарии будут вести диалог с партиями, которые проиграли на выборах. Кроме того, он затронул тему развития экономики страны и сказал, что в Госдуму будут внесены законопроекты, «касающиеся поддержки предпринимательства. В том числе речь идёт об укреплении законодательной защиты бизнеса от давления со стороны недобросовестных сотрудников правоохранительных органов».

Во время выступления Путина перед депутатами на сайте Кремля появилась информация о назначении гендиректора Росатома Сергея Кириенко на пост первого замглавы администрации президента. На этой должности он сменил Вячеслава Володина, который вчера стал председателем Госдумы РФ.

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