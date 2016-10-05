Уральским банкам станет труднее кредитовать региональный бизнес

Опубликовано в №186 от 06.10.2016

Новые правила Центробанка ещё больше ограничат доступ к кредитным ресурсам. Ведомство подготовило инструкцию, которая разрешает финансировать только тот бизнес, у которого нет рисков. Уральский банковский союз (УБС) собирает предложения по либерализации, а предприниматели прогнозируют новую волну банкротств.

Уральский банковский союз обеспокоен ужесточением правил работы кредитных организаций. Как сообщила «ОГ» председатель УБС Валентина Муранова, новая редакция положения № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам», опубликованная на сайте Центробанка, устанавливает требования, которые заставят банки усилить отсев заёмщиков.

— Оценка групп риска и формирование резервов по портфелю должны осуществляться таким образом, чтобы банк работал только с нерискованными заёмщиками. А у нас таких почти нет. В УБС есть рабочая группа, специалисты изучают требования нового документа, и мы собираем предложения, чтобы передать их в Москву и обсуждать последствия для рынка, — сказала Муранова.

Ужесточение кредитной политики началось одновременно с массовым отзывом лицензий и санацией банков два года назад. Больше всего нехватку средств ощущает малый и средний бизнес (МСБ). По статистике ЦБ РФ, в январе 2015 года МСБ было выдано 7 938 491 миллион рублей. По состоянию на 1 августа 2016 года этот показатель по России составил 2 751 229 миллионов.

Предприниматели называют несколько сегментов экономики Свердловской области, куда крайне сложно привлечь кредиты. Очень пострадал строительный рынок. Из 3,2 миллиона квадратных метров в стадии строительства 2,2 миллиона строится по договорам долевого участия. Физлица стали основными инвесторами первичного рынка недвижимости, вложив в него 51 миллиард рублей.

— Банки почти совсем ушли. Проблема пополнения оборотных средств стоит очень остро. Ждём понижения ставок по ипотеке, чтобы таким способом привлекать банковские деньги в строительный сектор, — объясняет президент Гильдии строителей Урала Сергей Лекомцев.

На втором и третьем местах оказались сельское хозяйство и розничная торговля. Весной 2016 года у сельхозпредприятий не нашлось денег на покупку семенного материала и химикатов, гашение долгов по кредитам и лизинговым договорам на технику. Так описывал ситуацию на экстренном совещании глава министерства АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов.

— В ретейле участились случаи банкротств, и банки стали очень осторожно относиться к этому бизнесу, — называет ещё один наиболее проблемный сегмент экономики глава свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич. — Мы изучали проблему отказов банков на кредитование и пришли к выводу, что без проблем финансируется только бизнес с полностью прозрачной отчётностью. Таких немного. Ожидаем рост числа ликвидации бизнеса, но и выход части предпринимателей из тени. Это и является главной целью надзора сейчас, — резюмирует Гункевич.