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Партия Роста пошла на убыль

6 октября 2016, 18:25
  • Опубликовано в №187 от 07.10.2016

Партия Роста, которую в марте этого года попытались «реанимировать» из политического объединения «Правое дело» и переориентировать в сторону бизнеса, не смогла серьёзно заявить о себе на прошедших выборах.

На выборах в свердловское Законодательное собрание партия набрала 1,72 процента голосов, в Государственную думу РФ и того меньше – 1,29 процента. По стране итоги не лучше. Из партии уже начал выходить её актив. А в дальнейшем, по оценкам самих же партийцев, политический проект может быть вовсе заморожен.

На этой неделе в ходе внеочередной конференции регионального отделения Партии Роста было принято решение о прекращении полномочий председателя организации, мэра Арамиля Владимира Герасименко. Пост он покинул по собственной инициативе. По словам Герасименко, он дал обещание федеральному руководству партии преодолеть 5-процентный барьер. В итоге заручиться поддержкой такого количества избирателей не удалось. Как он говорит, часть предпринимателей, которые были готовы голосовать за партию, не явились. Поэтому он посчитал должным покинуть руководящий пост.

По словам источника «Областной газеты» в партии, во многом часть свердловских предпринимателей отказались поддержать Партию Роста на выборах именно из-за назначения Герсименко руководителем.

– После того как его кандидатура показалась на горизонте, весь предыдущий актив покинул региональное отделение, – сообщает источник. – Герасименко фактически не вёл кампанию в регионе. Он ведь глава города, сразу было непонятно, как он может агитировать в пользу оппозиции.

К слову, Владимира Герасименко назначили руководителем с подачи куратора свердловской кампании от ПР Оксаны Дмитриевой. Она проходила во все созывы ГД от других партий начиная с 1993 года. А в этот раз не прошла. В итоге её взаимодействие с Партией Роста на данный момент фактически прекратилось.

После Герасименко главой регионального отделения стал бизнесмен Борис Зырянов. По словам его коллег по партии, это позитивное изменение, так как он не чужд бизнес-сообществу. Но вопрос, доживёт ли Партия Роста до следующих выборов. Председателя партии Бориса Титова его соратники в первую очередь называют опытным бизнесменом и говорят, что объединение будет существовать, пока его финансируют. Без вложений Титов может от него отказаться.

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