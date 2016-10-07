В новый состав Заксобрания вошли 4 представителя ЛДПР, один из них – Михаил Зубарев (на фото). Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

Депутаты «Единой России» заняли подавляющее большинство мест в Заксобрании области – 36 из 50. Это гарантирует им принятие или отклонение любых законодательных инициатив независимо от того, какое решение по ним примут депутаты из других фракций. Положение свердловской оппозиции усугубляется ещё и тем, что их ряды покинули многие харизматичные политики, пользующиеся популярностью у СМИ и умеющие донести своё мнение до широких масс. Им на смену пришло много новых лиц, но они ещё не успели заявить о себе.

Все кадровые решения будут утверждены на первом заседании регионального парламента 11 октября. Госдума сделала это раньше. Представители парламентских фракций ещё до первого заседания договорились, что 13 думских комитетов возглавят представители «Единой России», по пять – КПРФ и ЛДПР, три – «Справедливой России». Свердловские парламентарии из оппозиционных партий надеются, что фракция «ЕР», имеющая большинство голосов, возьмёт пример с федеральных коллег и не станет делить все руководящие должности сугубо между своими депутатами. Однако, по информации «ОГ» из регионального отделения «ЕР», фракция намерена выдвинуть своих кандидатов на должности всех руководителей комитетов. «Мы видим, что среди оппозиционеров фактически нет реальных профессионалов, которые могли бы возглавить профильные комитеты. За исключением, наверное, Виктора Маслакова от «СР», который одно время работал в правительстве региона, после чего был председателем совета директоров «Ренова-Строй Груп», – говорит источник в партии.

– Это будет политическая ошибка региональной «Единой России», – считает депутат от КПРФ Александр Ивачёв, который, как ожидается, возглавит фракцию коммунистов в Заксобрании. – Распределение постов в Госдуме показало, что «ЕР» считается с оппозицией. Я очень надеюсь, что наше отделение партии власти будет действовать так же.

Напомним, в ЗССО в этом созыве будут работать четыре депутата от КПРФ. По словам Ивачёва, он понимает, что продвигать свои инициативы будет непросто, поэтому их фракция намерена активно оперировать к общественному мнению.

Свои уловки проведения законопроектов есть и у фракции ЛДПР, куда также вошли четыре представителя.

– В прошлом созыве, в котором я также имел честь работать, во фракцию «ЕР» входили 29 депутатов. Условия были те же, – говорит либерал-демократ Михаил Зубарев, который, скорее всего, возглавит фракцию. – Есть различные политические уловки, как проводить закон в такой ситуации. Из-под пера «ЕР» принимается всё и вся. Нередко бывает, что «Единая Россия» по прошествии времени вносит законопроекты, о которых первым, например, говорил лидер ЛДПР, но выдаёт их за свои. Это политика. Главное, что закон принят.

Поэтому количественное преимущество «ЕР» Зубарев не считает решающим. «Нам что, в таком случае нужно встать, выйти из зала, а депутаты от «ЕР» пусть работают? У ЛДПР есть своё мнение, своя программа», – говорит либерал-демократ.

В прошлом созыве был ряд оппозиционных депутатов, которые чаще других становились ньюсмейкерами для публикаций в СМИ, тем самым доносили своё мнение (пусть иногда и популистское) до широких масс. К ним можно причислить Андрея Альшевских, Евгения Артюха, Георгия Перского. В этом созыве их нет. Эксперты считают, что отсутствие харизматиков тоже не лучшим образом отразится на оппозиционных фракциях. Ряд политологов сходятся во мнении, что в созыве остался лишь один яркий оппозиционер – депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.

– Ионин может быть и рупором, и этаким интегратором, который может объединять вокруг себя оппозицию, – считает политолог Анатолий Гагарин. – Думаю, «СР» – это вообще пока единственная фракция в ЗССО, которая может что-то заявить. Ну и в преддверии выборов губернатора эта фракция будет себя более активно вести и склонять на свою сторону других депутатов. Остальные партии, на мой взгляд, выберут позицию конструктивного сотрудничества с «ЕР».