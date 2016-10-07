Автор


14:36

7 октября 2016, 18:13
В новый состав Заксобрания вошли 4 представителя ЛДПР, один из них – Михаил Зубарев (на фото). Фото: Алексей Кунилов

В новый состав Заксобрания вошли 4 представителя ЛДПР, один из них – Михаил Зубарев (на фото). Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

Депутаты «Единой России» заняли подавляющее большинство мест в Заксобрании области – 36 из 50. Это гарантирует им принятие или отклонение любых законодательных инициатив независимо от того, какое решение по ним примут депутаты из других фракций. Положение свердловской оппозиции усугубляется ещё и тем, что их ряды покинули многие харизматичные политики, пользующиеся популярностью у СМИ и умеющие донести своё мнение до широких масс. Им на смену пришло много новых лиц, но они ещё не успели заявить о себе.

Все кадровые решения будут утверждены на первом заседании регионального парламента 11 октября. Госдума сделала это раньше. Представители парламентских фракций ещё до первого заседания договорились, что 13 думских комитетов возглавят представители «Единой России», по пять – КПРФ и ЛДПР, три – «Справедливой России». Свердловские парламентарии из оппозиционных партий надеются, что фракция «ЕР», имеющая большинство голосов, возьмёт пример с федеральных коллег и не станет делить все руководящие должности сугубо между своими депутатами. Однако, по информации «ОГ» из регионального отделения «ЕР», фракция намерена выдвинуть своих кандидатов на должности всех руководителей комитетов. «Мы видим, что среди оппозиционеров фактически нет реальных профессионалов, которые могли бы возглавить профильные комитеты. За исключением, наверное, Виктора Маслакова от «СР», который одно время работал в правительстве региона, после чего был председателем совета директоров «Ренова-Строй Груп», – говорит источник в партии.

– Это будет политическая ошибка региональной «Единой России», – считает депутат от КПРФ Александр Ивачёв, который, как ожидается, возглавит фракцию коммунистов в Заксобрании. – Распределение постов в Госдуме показало, что «ЕР» считается с оппозицией. Я очень надеюсь, что наше отделение партии власти будет действовать так же.

Напомним, в ЗССО в этом созыве будут работать четыре депутата от КПРФ. По словам Ивачёва, он понимает, что продвигать свои инициативы будет непросто, поэтому их фракция намерена активно оперировать к общественному мнению.

Свои уловки проведения законопроектов есть и у фракции ЛДПР, куда также вошли четыре представителя.

– В прошлом созыве, в котором я также имел честь работать, во фракцию «ЕР» входили 29 депутатов. Условия были те же, – говорит либерал-демократ Михаил Зубарев, который, скорее всего, возглавит фракцию. – Есть различные политические уловки, как проводить закон в такой ситуации. Из-под пера «ЕР» принимается всё и вся. Нередко бывает, что «Единая Россия» по прошествии времени вносит законопроекты, о которых первым, например, говорил лидер ЛДПР, но выдаёт их за свои. Это политика. Главное, что закон принят.

Поэтому количественное преимущество «ЕР» Зубарев не считает решающим. «Нам что, в таком случае нужно встать, выйти из зала, а депутаты от «ЕР» пусть работают? У ЛДПР есть своё мнение, своя программа», – говорит либерал-демократ.

В прошлом созыве был ряд оппозиционных депутатов, которые чаще других становились ньюсмейкерами для публикаций в СМИ, тем самым доносили своё мнение (пусть иногда и популистское) до широких масс. К ним можно причислить Андрея Альшевских, Евгения Артюха, Георгия Перского. В этом созыве их нет. Эксперты считают, что отсутствие харизматиков тоже не лучшим образом отразится на оппозиционных фракциях. Ряд политологов сходятся во мнении, что в созыве остался лишь один яркий оппозиционер – депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.

– Ионин может быть и рупором, и этаким интегратором, который может объединять вокруг себя оппозицию, – считает политолог Анатолий Гагарин. – Думаю, «СР» – это вообще пока единственная фракция в ЗССО, которая может что-то заявить. Ну и в преддверии выборов губернатора эта фракция будет себя более активно вести и склонять на свою сторону других депутатов. Остальные партии, на мой взгляд, выберут позицию конструктивного сотрудничества с «ЕР».

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Политика

34 минуты назад

14:36
Свердловские депутаты-оппозиционеры рассказали, как будут продвигать свои инициативы, находясь в меньшинстве

6 октября 2016

Партия Роста пошла на убыль
Партия Роста, которую в марте этого года попытались «реанимировать» из политического объединения «Правое дело» и переориентировать в сторону бизнеса, не смогла серьёзно заявить о себе на прошедших выборах.

5 октября 2016

Уральским банкам станет труднее кредитовать региональный бизнес
Новые правила Центробанка ещё больше ограничат доступ к кредитным ресурсам

5 октября 2016

Президент РФ дал установки новой Госдуме и провёл кадровые изменения в Кремле
Выступая на первом заседании новой Госдумы, Владимир Путин первым делом напомнил депутатам, в чём сила России

5 октября 2016

Рогозин предложил Путину сменить руководство УВЗ
Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс страны, написал письмо Президенту РФ Владимиру Путину

4 октября 2016

Артёмовские думцы с 15-го раза приняли поправку в устав муниципалитета
На первом заседании думы Артёмовского ГО депутаты нового созыва практически единогласно проголосовали за принятие в устав муниципалитета поправки, предполагающей переход на выборы главы по пятой модели (когда мэра выбирают депутаты из кандидатур, предложенных конкурсной комиссией). Дума прошлого созыва не смогла это сделать 14 раз.

4 октября 2016

Владимир Путин увеличил популярность российского мороженого в Китае
Благодаря традиционному вкусу российское мороженое постепенно становится одним из самых популярных импортных товаров в Поднебесной

3 октября 2016

Свердловские депутаты определились с должностями в Госдуме
Завтра на первом заседании нового созыва Госдумы РФ будут приняты все кадровые решения. Руководящие посты готовятся занять два свердловских депутата: фракция «Единой России» утвердила кандидатуру Павла Крашенинникова на должность главы объединённого комитета по конституционному, гражданскому и уголовному законодательству, а бывшего министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергея Бидонько выдвинула на должность замглавы комитета по транспорту и строительству.

29 сентября 2016

Первое «заседание»
Избранные депутаты регионального Заксобрания получили мандаты и озвучили планы на будущее.

28 сентября 2016

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение между УВЗ и «Альфа-банком»
Арбитражный суд Челябинской области вчера, 28 сентября, утвердил мировое соглашение по иску «Альфа-банка» к корпорации «Уралвагонзавод» по долгу. Об этом «ОГ» сообщили в суде.

Последние новости
Что было раньше